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Электрогриль George Foreman 24640-56 купить с доставкой в Москве
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Электрогриль George Foreman 24640-56

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Гриль George Foreman 24640-56 - фото 1
Гриль George Foreman 24640-56 - фото 2
Гриль George Foreman 24640-56 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грили
  • Гриль George Foreman 24640-56 - фото 1
  • Гриль George Foreman 24640-56 - фото 2
  • Гриль George Foreman 24640-56 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192707
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Характеристики

Бренд
George Foreman
Тип товара
Грили
Размеры в упаковке, см
48х40х22
Вес, кг.
6.54

Описание товара Электрогриль George Foreman 24640-56

Съемные моющиеся панели. Дополнительный противень для запекания. Регулировка температуры. Стильный дизайн

Отзывы о товаре Электрогриль George Foreman 24640-56




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
George Foreman
Тип товара
Грили
Описание
Съемные моющиеся панели. Дополнительный противень для запекания. Регулировка температуры. Стильный дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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