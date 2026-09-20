Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий
Наушники TWS A4Tech Bloody M70 отличаются стильным дизайном и высоким качеством звука, благодаря чему могут стать отличным выбором для повседневного использования в различных условиях. Данная модель представляет собой полностью беспроводное решение с внутриканальной конструкцией самих наушников, за счет чего они могут легко фиксироваться в ушах любой формы, обеспечивая комфорт при использовании, а также обеспечивают пассивную шумоизоляцию. Другой особенностью устройства является высокое качество звука, что обусловлено использованием высококачественных компонентов с высокими рабочими показателями и поддержкой звуковой схемы формата 2.0. Благодаря этому данная модель позволит вам в полной мере наслаждаться качественным звучанием любимых композиций где бы вы не оказались. Кроме того, в конструкции предусмотрен микрофон, что позволит вам легко общаться по телефону. Управление громкостью и воспроизведением осуществляется при помощи сенсорных кнопок. Наушники TWS A4Tech Bloody M70 подключаются к устройствам при помощи Bluetooth 5.0, среди преимуществ которого можно отметить низкое потребление энергии, а также большой радиус действия – вплоть до 10 м. Время работы на одном заряде может достигать 6 ч. Благодаря кейсу время работы может быть увеличено до 18 ч. Его зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C.
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