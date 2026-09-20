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Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий

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Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий - фото 1
Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515505
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
синий, черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х3
Вес, г.
190

Описание товара Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий

Наушники TWS A4Tech Bloody M70 отличаются стильным дизайном и высоким качеством звука, благодаря чему могут стать отличным выбором для повседневного использования в различных условиях. Данная модель представляет собой полностью беспроводное решение с внутриканальной конструкцией самих наушников, за счет чего они могут легко фиксироваться в ушах любой формы, обеспечивая комфорт при использовании, а также обеспечивают пассивную шумоизоляцию. Другой особенностью устройства является высокое качество звука, что обусловлено использованием высококачественных компонентов с высокими рабочими показателями и поддержкой звуковой схемы формата 2.0. Благодаря этому данная модель позволит вам в полной мере наслаждаться качественным звучанием любимых композиций где бы вы не оказались. Кроме того, в конструкции предусмотрен микрофон, что позволит вам легко общаться по телефону. Управление громкостью и воспроизведением осуществляется при помощи сенсорных кнопок. Наушники TWS A4Tech Bloody M70 подключаются к устройствам при помощи Bluetooth 5.0, среди преимуществ которого можно отметить низкое потребление энергии, а также большой радиус действия – вплоть до 10 м. Время работы на одном заряде может достигать 6 ч. Благодаря кейсу время работы может быть увеличено до 18 ч. Его зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody M70 черный/синий




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
синий, черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS A4Tech Bloody M70 отличаются стильным дизайном и высоким качеством звука, благодаря чему могут стать отличным выбором для повседневного использования в различных условиях. Данная модель представляет собой полностью беспроводное решение с внутриканальной конструкцией самих наушников, за счет чего они могут легко фиксироваться в ушах любой формы, обеспечивая комфорт при использовании, а также обеспечивают пассивную шумоизоляцию. Другой особенностью устройства является высокое качество звука, что обусловлено использованием высококачественных компонентов с высокими рабочими показателями и поддержкой звуковой схемы формата 2.0. Благодаря этому данная модель позволит вам в полной мере наслаждаться качественным звучанием любимых композиций где бы вы не оказались. Кроме того, в конструкции предусмотрен микрофон, что позволит вам легко общаться по телефону. Управление громкостью и воспроизведением осуществляется при помощи сенсорных кнопок. Наушники TWS A4Tech Bloody M70 подключаются к устройствам при помощи Bluetooth 5.0, среди преимуществ которого можно отметить низкое потребление энергии, а также большой радиус действия – вплоть до 10 м. Время работы на одном заряде может достигать 6 ч. Благодаря кейсу время работы может быть увеличено до 18 ч. Его зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-C.
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