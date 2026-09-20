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Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483

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Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 1
Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 2
Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 3
Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 4
Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 1
  • Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 2
  • Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 3
  • Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 4
  • Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 190 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511472
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Характеристики

Бренд
Эврики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
микроскоп, слайды, екоть
Материал
металл, пластик, стекло
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х10
Вес, г.
400

Описание товара Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483

Микроскоп от «Эврики» станет незаменимым помощником маленького натуралиста и поможет подробно рассмотреть, как устроены растения, насекомые и другие крошечные объекты вокруг нас. Микроскоп даёт увеличение в 100, 200 и даже 450 раз! Специальное колёсико фокусировки поможет сделать изображение чётким и ясным.

Отзывы о товаре Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483




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Характеристики
Бренд
Эврики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
микроскоп, слайды, екоть
Материал
металл, пластик, стекло
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп от «Эврики» станет незаменимым помощником маленького натуралиста и поможет подробно рассмотреть, как устроены растения, насекомые и другие крошечные объекты вокруг нас. Микроскоп даёт увеличение в 100, 200 и даже 450 раз! Специальное колёсико фокусировки поможет сделать изображение чётким и ясным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп Эврики детский с набором для исследований, свет МИКС №SL-0078 арт.1629483 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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