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Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 купить с доставкой в Москве
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Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158

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Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 1
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 2
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 3
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 4
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 5
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 6
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 7
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 8
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 9
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 1
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 2
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 3
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 4
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 5
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 6
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 7
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 8
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 9
  • Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 580 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511473
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Характеристики

Бренд
Эврики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
микроскоп, 4 пустых слайда, 2 слайда с образцами клеток, пинцет, игла, лопатка, скальпель, 2 калейдоскопа, упаковка
Материал
металл, пластик, стекло
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х9
Вес, г.
400

Описание товара Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158

Микроскоп от «Эврики» станет незаменимым помощником маленького натуралиста и поможет подробно рассмотреть, как устроены растения, насекомые и другие крошечные объекты вокруг нас. Микроскоп даёт увеличение в 300 раз, специальное колёсико фокусировки поможет сделать изображение чётким и ясным, а зеркало будет отражать свет на слайд, освещая его. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158




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Характеристики
Бренд
Эврики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
микроскоп, 4 пустых слайда, 2 слайда с образцами клеток, пинцет, игла, лопатка, скальпель, 2 калейдоскопа, упаковка
Материал
металл, пластик, стекло
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп от «Эврики» станет незаменимым помощником маленького натуралиста и поможет подробно рассмотреть, как устроены растения, насекомые и другие крошечные объекты вокруг нас. Микроскоп даёт увеличение в 300 раз, специальное колёсико фокусировки поможет сделать изображение чётким и ясным, а зеркало будет отражать свет на слайд, освещая его. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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