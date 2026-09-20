Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 580 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511473
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
микроскоп, 4 пустых слайда, 2 слайда с образцами клеток, пинцет, игла, лопатка, скальпель, 2 калейдоскопа, упаковка
Материал
металл, пластик, стекло
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х9
Вес, г.
400
Описание товара Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158
Микроскоп от «Эврики» станет незаменимым помощником маленького натуралиста и поможет подробно рассмотреть, как устроены растения, насекомые и другие крошечные объекты вокруг нас. Микроскоп даёт увеличение в 300 раз, специальное колёсико фокусировки поможет сделать изображение чётким и ясным, а зеркало будет отражать свет на слайд, освещая его. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
микроскоп, 4 пустых слайда, 2 слайда с образцами клеток, пинцет, игла, лопатка, скальпель, 2 калейдоскопа, упаковка
Материал
металл, пластик, стекло
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Микроскоп от «Эврики» станет незаменимым помощником маленького натуралиста и поможет подробно рассмотреть, как устроены растения, насекомые и другие крошечные объекты вокруг нас. Микроскоп даёт увеличение в 300 раз, специальное колёсико фокусировки поможет сделать изображение чётким и ясным, а зеркало будет отражать свет на слайд, освещая его. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор биолога Эврики Микроскоп +13 предм. №2 №SL-03746 арт.689158