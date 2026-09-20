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Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820 купить с доставкой в Москве
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Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820

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Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820 - фото 1
Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820 - фото 1
  • Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 280 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525090
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Характеристики

Бренд
Эврики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
микроскоп, сменные линзы, 3 шт, пустой слайд, 2 шт, образец клеток, пинцет, пластиковые ёмкости, 2 шт, инструкция, упаковка
Материал
пластик
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х10
Вес, г.
500

Описание товара Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820

Развивающий набор от бренда Эврики Микроскоп SL-00474/2486820 помогает ребенку получать ответы на самые различные вопросы, развивает кругозор, мышление и логику.

Отзывы о товаре Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820




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Характеристики
Бренд
Эврики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
микроскоп, сменные линзы, 3 шт, пустой слайд, 2 шт, образец клеток, пинцет, пластиковые ёмкости, 2 шт, инструкция, упаковка
Материал
пластик
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающий набор от бренда Эврики Микроскоп SL-00474/2486820 помогает ребенку получать ответы на самые различные вопросы, развивает кругозор, мышление и логику.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп со световыми эффектами и сменными линзами Эврики арт.SL-00474/2486820 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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