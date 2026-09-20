Набор для изучения микромира Эврики "Микроскоп" 14 предм, свет №2 №SL-0059 арт.1592017
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Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 700 руб. 3 145 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525091
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
микроскоп, 4 пустых слайда, 2 слайда с образцами клеток, пинцет, игла, лопатка, калейдоскоп, скальпель, упаковка
Материал
металл, пластик
Питание
ААx2
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
500
Описание товара Набор для изучения микромира Эврики "Микроскоп" 14 предм, свет №2 №SL-0059 арт.1592017
Развивающий набор от бренда Эврики Микроскоп № 2 №SL-0059 1592017 помогает ребенку получать ответы на самые различные вопросы, развивает кругозор, мышление и логику.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 6 лет
Комплектация
микроскоп, 4 пустых слайда, 2 слайда с образцами клеток, пинцет, игла, лопатка, калейдоскоп, скальпель, упаковка
Материал
металл, пластик
Питание
ААx2
Страна бренда
Россия
Тематика
биология
Страна производитель
Китай
Развивающий набор от бренда Эврики Микроскоп № 2 №SL-0059 1592017 помогает ребенку получать ответы на самые различные вопросы, развивает кругозор, мышление и логику.
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Набор для изучения микромира Эврики "Микроскоп" 14 предм, свет №2 №SL-0059 арт.1592017 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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