Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие для небулайзеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510529
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие для небулайзеров
Адаптер питания
нет
Высота, см
10
Емкость резервуара для лекарства, мл
нет
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Тип ингалятора
насадка
Тип маски
нет
Ширина, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.
Насадки для ирригатора CS Medica Aquapulsar OS-1 AP-13 (пародонтальные) (2шт) — насадки с мягким наконечником, предназначены для деликатной гигиены пародонтальных карманов при воспаленных состояниях десен и повышенной их чувствительности.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие для небулайзеров
Адаптер питания
нет
Высота, см
10
Емкость резервуара для лекарства, мл
нет
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Тип ингалятора
насадка
Тип маски
нет
Ширина, см
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Насадки для ирригатора CS Medica Aquapulsar OS-1 AP-13 (пародонтальные) (2шт) — насадки с мягким наконечником, предназначены для деликатной гигиены пародонтальных карманов при воспаленных состояниях десен и повышенной их чувствительности.
Достоинства:
Комментарий:
очень довольна заказом. подошло все. спасибо. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошёл к моей модели ирригатора!!!
Достоинства:
Комментарий:
брала для десен и коронок ,пародонтоз,хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам
Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-13 (пародонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.
Достоинства:
Комментарий:
очень довольна заказом. подошло все. спасибо. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошёл к моей модели ирригатора!!!
Достоинства:
Комментарий:
брала для десен и коронок ,пародонтоз,хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным характеристикам