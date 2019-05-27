Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-117

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|Бренд
|B.Well
|Тип товара
|Ингалятор (небулайзер)
|Адаптер питания
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Тип ингалятора
|компрессорный
|Тип маски
|детская
|Вес, кг
|1.3
|Высота, см
|10.9
|Длина, см
|15.5
|Емкость резервуара для лекарства, мл
|13
|Производство
|Китай
|Сумка в комплекте
|нет
|Ширина, см
|12.7
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27.05.2019
Цена, размер, все насадки
Комментарий:
Покупался из - за необходимости (были назначены ингаляции небулайзером), переплачивать не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый. Недостатков в нем не обнаружено, за время использования никаких сложностей не возникло. Корпус у прибора небольшой, не так много места занимает в доме. В комплекте есть все, что нужно (мне нужен был мундштук, он же "насадка для рта" для ингаляции - он в комплекте есть). Работает от сети.