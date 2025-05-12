Ингалятор компрессорный Omron NE-C28 Plus (NE-C28P-RU)
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Характеристики
Описание товара Ингалятор компрессорный Omron NE-C28 Plus (NE-C28P-RU)
Компрессорный небулайзер, ингалятор Omron Comp Air NE-C28 Plus, модель NE-C28P-RU, предназначен для лечения различных респираторных заболеваний путем вдыхания специальных лекарственных средств. Прибор был разработан в тесной кооперации с ведущими врачами пульмонологами и направлен на повышение эффективности лечения астмы, хронического бронхита, кашля и респираторных заболеваний аллергической и прочей этиологии.
Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C28 Plus является обновленной версией популярной модели ингалятора Omron Comp Air NE-C28. Корпус прибора остался без изменений, основные отличия - новая небулайзерная камера и компрессор большей мощности - увеличение производительности до 0,5 мл/мин , и, сокращение времени проведения процедуры ингаляции.
Принцип действия прибора состоит в следующем. Лекарственное средство, подаваемое через специальный канал, смешивается со сжатым воздухом, нагнетаемым компрессором. Лекарственное средство при смешивании со сжатым воздухом превращается в мелкодисперсный аэрозоль и направляется вверх, где при контакте с дефлектором разбивается на множество еще более мелких частиц. Полученный аэрозоль вдыхается пользователем прибора при помощи маски или определенного типа насадок.
Небулайзер Omron Comp Air NE-C28 Plus обладает уникальными техническими преимуществами:
Специальной конструкцией небулайзерной камеры для максимально эффективного расхода лекарственного средства
Технологией виртуальных клапанов Virtual Valve Technology (V.V.T.)
Отличительные преимущества позволяют пользователю при проведении процедуры не делать сильные и глубокие вдохи, а дышать естественным образом. Уникальная конструкция камеры ингалятора обеспечивает эффективную подачу лекарства даже в самые отдаленные уголки дыхательной системы без дополнительных усилий. Технология виртуальных клапанов V.V.T. регулирует подачу лекарства на вдохе и полностью перекрывает ее на выдохе, что приводит к экономии лекарства и также способствует дыханию без усилий. Виртуальные клапаны лишены риска поломки, которые существуют в любой клапанной системе.
Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C28 Plus обладает и другими существенными особенностями:
Использование всеми членами семьи, благодаря широкой комплектации прибора
Неограниченное время непрерывной работы, что особенно важно для тяжелобольных
Важно напомнить, что в компрессорных небулайзерах нельзя использовать лекарства на масляной основе и водяные отвары, в которых есть видимые глазу частицы.
Особенности:
- Непрерывное время работы компрессора
- Технология виртуальных клапанов V.V.T.
- Влагозащищенный переключатель
- Малый остаточный объем лекарства
- Широкий спектр распыляемых лекарственных препаратов
- Качественный аэрозоль
- Производительность: 0,50 мл/мин
- Простота проведения ингаляции
- Воздействие ингаляции на широкую область, включая нос и горло
- Соответствие Европейскому стандарту EN 13544-1:2007+A1:2009
- Компрессор небулайзера Omron Comp Air NE-C28 Plus (NE-C28P-RU)
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см)
- Загубник
- Насадка для носа
- Маска для взрослых (ПВХ)
- Маска для детей (ПВХ)
- Комплект воздушных фильтров
- Сумка для хранения и переноски
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
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Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C28 Plus является обновленной версией популярной модели ингалятора Omron Comp Air NE-C28. Корпус прибора остался без изменений, основные отличия - новая небулайзерная камера и компрессор большей мощности - увеличение производительности до 0,5 мл/мин , и, сокращение времени проведения процедуры ингаляции.
Принцип действия прибора состоит в следующем. Лекарственное средство, подаваемое через специальный канал, смешивается со сжатым воздухом, нагнетаемым компрессором. Лекарственное средство при смешивании со сжатым воздухом превращается в мелкодисперсный аэрозоль и направляется вверх, где при контакте с дефлектором разбивается на множество еще более мелких частиц. Полученный аэрозоль вдыхается пользователем прибора при помощи маски или определенного типа насадок.
Небулайзер Omron Comp Air NE-C28 Plus обладает уникальными техническими преимуществами:
Специальной конструкцией небулайзерной камеры для максимально эффективного расхода лекарственного средства
Технологией виртуальных клапанов Virtual Valve Technology (V.V.T.)
Отличительные преимущества позволяют пользователю при проведении процедуры не делать сильные и глубокие вдохи, а дышать естественным образом. Уникальная конструкция камеры ингалятора обеспечивает эффективную подачу лекарства даже в самые отдаленные уголки дыхательной системы без дополнительных усилий. Технология виртуальных клапанов V.V.T. регулирует подачу лекарства на вдохе и полностью перекрывает ее на выдохе, что приводит к экономии лекарства и также способствует дыханию без усилий. Виртуальные клапаны лишены риска поломки, которые существуют в любой клапанной системе.
Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C28 Plus обладает и другими существенными особенностями:
Использование всеми членами семьи, благодаря широкой комплектации прибора
Неограниченное время непрерывной работы, что особенно важно для тяжелобольных
Важно напомнить, что в компрессорных небулайзерах нельзя использовать лекарства на масляной основе и водяные отвары, в которых есть видимые глазу частицы.
Особенности:
- Непрерывное время работы компрессора
- Технология виртуальных клапанов V.V.T.
- Влагозащищенный переключатель
- Малый остаточный объем лекарства
- Широкий спектр распыляемых лекарственных препаратов
- Качественный аэрозоль
- Производительность: 0,50 мл/мин
- Простота проведения ингаляции
- Воздействие ингаляции на широкую область, включая нос и горло
- Соответствие Европейскому стандарту EN 13544-1:2007+A1:2009
- Компрессор небулайзера Omron Comp Air NE-C28 Plus (NE-C28P-RU)
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см)
- Загубник
- Насадка для носа
- Маска для взрослых (ПВХ)
- Маска для детей (ПВХ)
- Комплект воздушных фильтров
- Сумка для хранения и переноски
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, комплектация соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Первому именно такому ингалятору уже 18 лет и он до сих пор работает. Сыну решила купить новый, в связи с тем, что он уехал учиться в другой город, старый оставили себе, без него никак, когда болеешь. Реально суперская вещь! Я ни дня не пожалела, что не стала экономить деньги и сразу купила Омрон! Он стоит своих денег! Ингалятор это не та вещь, на которую нужно жалеть денег.. он столько раз реально спас жизнь моему ребёнку, у него астма. Однозначно рекомендую его к покупке! Спасибо продавцу за качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
Всегда пользовались обычным небулайзером, но там надо сидеть по 5-7 минут и наш ребёнок ( 1,5 года) начал уставать от этих процедур, стало очень проблемно делать ему ингаляции. Решили купить этот небулайзер и не пожалели! Это восторг! Шума столько же сколько и от обычного аппарата, а время процедуры сократилось в два раза! Теперь внук сидит по 2-3 минуты, и достаточно спокойно выдерживает ингаляции. Спасибо огромное за такое чудо!
Достоинства:
Комментарий:
он стоит этих денег брать можно работает как лошадь здоровье важнее
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий, только громко гудит. распыляет хорошо, разнообразные маски, что очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественный ингалятор. Пришёл быстро, упакован в коробку. Недостатков нет.
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотела такой ингалятор. Увидела в больнице, врачи рекомендовали. Цена высокая, но это того стоит. Сняла одну звезду за порванную коробку. Видно, что вскрывали коробку и порвали. Не приятно! Но товар целый, полная комплектация. Все работает, поэтому забрала)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ингалятор свою функцию выполняет на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
очень полезный, качественный
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, пользуемся, работает, претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
небулайзер отличный. советую всем
Достоинства:
Комментарий:
ооооочень шумный. возможно это норма для всех ингаляторов. Но это очень шумно. В остальном нужно еще пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, советую.покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает слава богу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер. Работал 4 раза в сутки, для 4 человек, по 30-35 минут каждый. Очень хорошо себя показал. Сильно не греется. Больше никогда не куплю что-то меньше его по размерам. Колоссальная разница с более дешёвыми моделями.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в срок. Упаковка не нарушена, все аккуратно и плотно запаковано. Удобная инструкция, быстро по ней разобралась. Воздушные фильтры в наборе, что удобно. Качественный, работает мощно. Шум как и любых других ингаляторов. Омрону доверяю. Видела такой в больнице, решила приобрести. Не пожалела. Цена = качество. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. уже был такой.
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор понравился. Боялась конечно заказывать такую вещь,видя как обращаются с товарами в доставке. Но к моему удивлению все нормально. Угол конечно коробки был смят. Но на товар это не повлияло. Кабель длиный, и провод от инголятора к насадке тоже. Работает не шумно, а главное мощно. Спасибо за быструю доставку. Денег не пожалела,потому что очень часто приходится пользоваться. Особенно, когда дома маленькие дети. Пробовала другой фирмы, разные, дешёвые. Долго не прослужили.
Достоинства:
Комментарий:
аппарат нормальный, но шумноват и расход великоват
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор отличный, нас устроил полностью
Достоинства:
Комментарий:
Очень помогает моим лёгким. Фирму рекомендовал врач. Я довольна. Спасибо производителям.
Достоинства:
Комментарий:
Пока попробовал лишь физраствор немного. Вроде неплохой эффект освежает. Кальяны когда тебе за 30ть
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер, весьма мощный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер. Была аналогичная модель, но более ранней версии, есть с чем сравнивать - этот "выдувает" тот же объем заметно быстрее, для детских ингаляций это весомое преимущество.
Достоинства:
Мощный, надежный, есть все необходимое. Удобная сумка для хранения. Наличие гарантии.
Недостатки:
пока не обнаружила
Комментарий:
Не очень дружу с техникой, но здесь ничего сложного не оказалось. Удобен и прост в использовании. Есть сумка для хранения и переноски, а также загубник, насадка для носа, маска для взрослых и детей. Покупали для домашнего пользования. Работает не очень тихо, но у него длинный шнур, поэтому можно поставить подальше и ребенок не так боится. Наш педиатр одобрил покупку, так как для этого аппарата есть все сменные расходники, которые со временем можно поменять.
Достоинства:
Незаменимый прибор, особенно в холодное время года.
Недостатки:
Я не нашел ни одного.
Комментарий:
Под конец зимы сильно стали болеть. Причём всей семьёй. Последний наш заход на ОРВИ с осложнениями в виду бронхита поставил точку на моём терпении. Был долгий остаточный кашель, который ничем не могли прекратить. Купил ингалятор. Взял наугад: не читал отзывы, не смотрел обзоры. Чем в итоге оказался наш ингалятор? Это просто незаменимая вещь при болезни. Пользовались всей семьёй. У него неограниченное время работы, что очень удобно. Можно без противопоказаний использовать для пожилых, и для детей. Нам врач назначал разные лекарственный препараты для ингаляций, нашему ингалятору подходит почти всё. Качественно сделан. Я не разочаровался
Достоинства:
1. Качество
2. Надежность
3. скорость распыления
4. комплектация
5. сервис
6. Настоящая Япония
7. Неограниченное время работы. Всей семьей по очереди дышим - когда эпидемия.
Недостатки:
Мои некоторые знакомые, у которых данный аппарат дома тоже есть, говорят что он большой, но на мой взгляд прибор для лечения должен внушать доверие, что собстенно и получаем. Пользуюсь прибором уже больше семи лет!!!
Комментарий:
У меня этого производителя и тонометр у родных, и дома градусник элеткронный. Качество Японское. Падал и не раз (дети за провод роняли) - и все отлично! Распыляет шикарно! Наш семейный доктор!
Отзывы о товаре Ингалятор компрессорный Omron NE-C28 Plus (NE-C28P-RU)
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, комплектация соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Первому именно такому ингалятору уже 18 лет и он до сих пор работает. Сыну решила купить новый, в связи с тем, что он уехал учиться в другой город, старый оставили себе, без него никак, когда болеешь. Реально суперская вещь! Я ни дня не пожалела, что не стала экономить деньги и сразу купила Омрон! Он стоит своих денег! Ингалятор это не та вещь, на которую нужно жалеть денег.. он столько раз реально спас жизнь моему ребёнку, у него астма. Однозначно рекомендую его к покупке! Спасибо продавцу за качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
Всегда пользовались обычным небулайзером, но там надо сидеть по 5-7 минут и наш ребёнок ( 1,5 года) начал уставать от этих процедур, стало очень проблемно делать ему ингаляции. Решили купить этот небулайзер и не пожалели! Это восторг! Шума столько же сколько и от обычного аппарата, а время процедуры сократилось в два раза! Теперь внук сидит по 2-3 минуты, и достаточно спокойно выдерживает ингаляции. Спасибо огромное за такое чудо!
Достоинства:
Комментарий:
он стоит этих денег брать можно работает как лошадь здоровье важнее
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий, только громко гудит. распыляет хорошо, разнообразные маски, что очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественный ингалятор. Пришёл быстро, упакован в коробку. Недостатков нет.
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотела такой ингалятор. Увидела в больнице, врачи рекомендовали. Цена высокая, но это того стоит. Сняла одну звезду за порванную коробку. Видно, что вскрывали коробку и порвали. Не приятно! Но товар целый, полная комплектация. Все работает, поэтому забрала)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ингалятор свою функцию выполняет на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
очень полезный, качественный
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, пользуемся, работает, претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
небулайзер отличный. советую всем
Достоинства:
Комментарий:
ооооочень шумный. возможно это норма для всех ингаляторов. Но это очень шумно. В остальном нужно еще пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, советую.покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает слава богу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер. Работал 4 раза в сутки, для 4 человек, по 30-35 минут каждый. Очень хорошо себя показал. Сильно не греется. Больше никогда не куплю что-то меньше его по размерам. Колоссальная разница с более дешёвыми моделями.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в срок. Упаковка не нарушена, все аккуратно и плотно запаковано. Удобная инструкция, быстро по ней разобралась. Воздушные фильтры в наборе, что удобно. Качественный, работает мощно. Шум как и любых других ингаляторов. Омрону доверяю. Видела такой в больнице, решила приобрести. Не пожалела. Цена = качество. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. уже был такой.
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор понравился. Боялась конечно заказывать такую вещь,видя как обращаются с товарами в доставке. Но к моему удивлению все нормально. Угол конечно коробки был смят. Но на товар это не повлияло. Кабель длиный, и провод от инголятора к насадке тоже. Работает не шумно, а главное мощно. Спасибо за быструю доставку. Денег не пожалела,потому что очень часто приходится пользоваться. Особенно, когда дома маленькие дети. Пробовала другой фирмы, разные, дешёвые. Долго не прослужили.
Достоинства:
Комментарий:
аппарат нормальный, но шумноват и расход великоват
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор отличный, нас устроил полностью
Достоинства:
Комментарий:
Очень помогает моим лёгким. Фирму рекомендовал врач. Я довольна. Спасибо производителям.
Достоинства:
Комментарий:
Пока попробовал лишь физраствор немного. Вроде неплохой эффект освежает. Кальяны когда тебе за 30ть
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер, весьма мощный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер. Была аналогичная модель, но более ранней версии, есть с чем сравнивать - этот "выдувает" тот же объем заметно быстрее, для детских ингаляций это весомое преимущество.
Достоинства:
Мощный, надежный, есть все необходимое. Удобная сумка для хранения. Наличие гарантии.
Недостатки:
пока не обнаружила
Комментарий:
Не очень дружу с техникой, но здесь ничего сложного не оказалось. Удобен и прост в использовании. Есть сумка для хранения и переноски, а также загубник, насадка для носа, маска для взрослых и детей. Покупали для домашнего пользования. Работает не очень тихо, но у него длинный шнур, поэтому можно поставить подальше и ребенок не так боится. Наш педиатр одобрил покупку, так как для этого аппарата есть все сменные расходники, которые со временем можно поменять.
Достоинства:
Незаменимый прибор, особенно в холодное время года.
Недостатки:
Я не нашел ни одного.
Комментарий:
Под конец зимы сильно стали болеть. Причём всей семьёй. Последний наш заход на ОРВИ с осложнениями в виду бронхита поставил точку на моём терпении. Был долгий остаточный кашель, который ничем не могли прекратить. Купил ингалятор. Взял наугад: не читал отзывы, не смотрел обзоры. Чем в итоге оказался наш ингалятор? Это просто незаменимая вещь при болезни. Пользовались всей семьёй. У него неограниченное время работы, что очень удобно. Можно без противопоказаний использовать для пожилых, и для детей. Нам врач назначал разные лекарственный препараты для ингаляций, нашему ингалятору подходит почти всё. Качественно сделан. Я не разочаровался
Достоинства:
1. Качество
2. Надежность
3. скорость распыления
4. комплектация
5. сервис
6. Настоящая Япония
7. Неограниченное время работы. Всей семьей по очереди дышим - когда эпидемия.
Недостатки:
Мои некоторые знакомые, у которых данный аппарат дома тоже есть, говорят что он большой, но на мой взгляд прибор для лечения должен внушать доверие, что собстенно и получаем. Пользуюсь прибором уже больше семи лет!!!
Комментарий:
У меня этого производителя и тонометр у родных, и дома градусник элеткронный. Качество Японское. Падал и не раз (дети за провод роняли) - и все отлично! Распыляет шикарно! Наш семейный доктор!