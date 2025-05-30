Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids
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Характеристики
Описание товара Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids
Ингалятор Omron С24 Kids представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей у всей семьи. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит для всех, в комплекте имеется три маски различных размеров и два детских аксессуара.
Особенности:
- Работает почти бесшумно;
- Небольшой вес и компактные размеры;
- Подходит для любых лекарственных средств;
- Прост в управлении;
- Может использоваться как для взрослых и детей , так и для младенцев.
Комплектация:
- Компрессор небулайзера Omron CompAir NE-C24-Kids (NE-C801S-KDRU)
- Небулайзерная камера
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
- Загубник
- Маска для взрослых (ПВХ)
- Маска для детей (ПВХ)
- Маска для грудничков
- 5 запасных воздушных фильтров
- Адаптер переменного тока
- Сумка для хранения и переноски
- Два детских аксессуара
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Видео:
Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids
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Ингалятор Omron С24 Kids представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей у всей семьи. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит для всех, в комплекте имеется три маски различных размеров и два детских аксессуара.
Особенности:
- Работает почти бесшумно;
- Небольшой вес и компактные размеры;
- Подходит для любых лекарственных средств;
- Прост в управлении;
- Может использоваться как для взрослых и детей , так и для младенцев.
Комплектация:
- Компрессор небулайзера Omron CompAir NE-C24-Kids (NE-C801S-KDRU)
- Небулайзерная камера
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
- Загубник
- Маска для взрослых (ПВХ)
- Маска для детей (ПВХ)
- Маска для грудничков
- 5 запасных воздушных фильтров
- Адаптер переменного тока
- Сумка для хранения и переноски
- Два детских аксессуара
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Видео:
Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids
Достоинства:
Комментарий:
очень нравиться эта фирма, в том числе именно эта модель небулайзера. Первый проработал больше 13 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мощный небулайзер, дешевле обычного (который белый для взрослых, хотя по характеристикам абсолютно такой же).
Достоинства:
Комментарий:
понравился , ребенка вылечили , возможно благодаря ингаляции
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор купили по рекомендации знакомого педиатра. Внучка 2-х летняя просидела всю ингаляцию хорошо. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Небулайзер супер. Пользовалась дочкиным небулайзером. Когда потребовалось иметь собственный, не раздумываясь приобрела такой же
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в использовании. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
эта фирма даже не нуждается в рекламе!!!! всегда на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный. Цены конечно ......
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар ,доволен
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй та ой, купила свекрови, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо работает. берите смело. дети рады, родители рады. все рады.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. Омрон всегда на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ингалятор, известная фирма беру уже второй, прошлый отслужил 6 лет без перебоя, и сейчас служит, но уже у родственников.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро, качество супер
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший ингалятор. Самый долгосрочный. После него пробовали разные (даже этой же фирмы),всё не то! то гремит,как паровоз, то маска неудобная,в этом ингаляторе всё замечательно!
Достоинства:
Комментарий:
второй небулайзер этой фирмы, предыдущий 10 лет, отслужил в многодетной семье верой и правдой, всё просто , практично и удобно для всей семьи.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, всё целое, работает. Качество отличное,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Берём 2 такой ингалятор на запас, первому уже больше 10 лет. Для детей не заменимая вещь, да и мы сами дышим когда болеем. Всём советую.
Достоинства:
Комментарий:
хороший агрегат, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
не сказать что тихий,шумный. а так свои функции выполняет на отлично.
Достоинства:
Комментарий:
ингалятор супер! с игрушечками ребенку интересно
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучшийоригинальный, уже 1 год мы пользуемся всей семьей
Достоинства:
Комментарий:
Работает все исправно .К покупке рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ингалятор. Три маски в комплекте, разные по размеру. Несколько фильтров. Все отлично.
Достоинства:
Разные размеры масок, насадки в виде игрушек для ребёнка, привлекательный дизайн, хорошее качество, сумочка для хранения
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
На момент покупки у котофото была самая низкая цена в городе!
Достоинства:
подходит детям грудного возраста, яркий дизайн
Недостатки:
нет!
Комментарий:
Этот небулайзер у нас почти с рождения ребенка. Он рассчитан на детей по всем параметрам: игрушки - чудо! Оценили это, правда, спустя месяца три, когда он стал обращать внимание на яркие вещи. Отдельно надо сказать о масках: есть не только для взрослых и детей, но и для младенцев, чем мы и пользуемся. Прилежит к голове крепко, вроде, не передавливает. Используем для увлажнения слизистой, как профилактику легочных заболеваний, пару раз лечили им кашель - продувало. А так, планы на этот небулайзер большие - надеемся, что и дальше будет служить. Маску для ребенка еще планируем пользовать, на вырост, а эта, глядишь - и новому младенцу пригодится :)
Достоинства:
Легкий, удобный, есть чехол для хранения, компрессорный, в наборе 3 маски, работает от розетки, не шумит, очень яркий по дизайну, детей не было проблем посадить на процедуры, в комплекте есть игрушки, которые для младшей просто незаменимы.
Недостатки:
Пожалуй их нет.
Комментарий:
Купили, когда вышли из больницы, в которой пролежали почти месяц. Просто в панике, не зная, за что хвататься, чтобы не болели, купила небулайзер. Оказалось, что очень полезная и нужная штука в доме. При наличии мелких без него просто никак нельзя. Используем часто, особенно сейчас, когда вирусы повсюду, впереди сезон гриппа, надеюсь, обойдемся без проблем. Отличная модель. Очень хорошо продумана, до мельчайших деталей. Очень полезный аппарат.
Достоинства:
быстро излечивает и насморк и кашель, не пугает ребенка, яркий и красивый, надежен в работе
Недостатки:
нет
Комментарий:
У нас такая беда, как постоянные сопли у ребенка, из-за этого месяцами пропускаем сад. Несколько недель назад ребенок простыл, видимо промочил ноги. Температуры не было, а вот кашель ужасный и сопли ручьем. Мы частые гости у нашего педиатра, поэтому она посоветовала купить нам небулайзер. Так и сделали и довольны. Выбрала эту модель с расчетом и на младшего ребенка, он у меня не любитель всяких приборов - это касается и машинки для стрижки и всего другого. Но с удовольствием делал ингаляции так сказать за компанию (наливала ему просто физ раствор без лекарства). В общем, этот небулайзер отличная вещь и мне нравится, что работает он негромко, намного тише, чем большинство детских игрушек. Удачный выбор и покупка.
Отзывы о товаре Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids
Достоинства:
Комментарий:
очень нравиться эта фирма, в том числе именно эта модель небулайзера. Первый проработал больше 13 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мощный небулайзер, дешевле обычного (который белый для взрослых, хотя по характеристикам абсолютно такой же).
Достоинства:
Комментарий:
понравился , ребенка вылечили , возможно благодаря ингаляции
Достоинства:
Комментарий:
Ингалятор купили по рекомендации знакомого педиатра. Внучка 2-х летняя просидела всю ингаляцию хорошо. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Небулайзер супер. Пользовалась дочкиным небулайзером. Когда потребовалось иметь собственный, не раздумываясь приобрела такой же
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в использовании. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
эта фирма даже не нуждается в рекламе!!!! всегда на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный. Цены конечно ......
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар ,доволен
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй та ой, купила свекрови, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо работает. берите смело. дети рады, родители рады. все рады.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. Омрон всегда на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ингалятор, известная фирма беру уже второй, прошлый отслужил 6 лет без перебоя, и сейчас служит, но уже у родственников.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро, качество супер
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший ингалятор. Самый долгосрочный. После него пробовали разные (даже этой же фирмы),всё не то! то гремит,как паровоз, то маска неудобная,в этом ингаляторе всё замечательно!
Достоинства:
Комментарий:
второй небулайзер этой фирмы, предыдущий 10 лет, отслужил в многодетной семье верой и правдой, всё просто , практично и удобно для всей семьи.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, всё целое, работает. Качество отличное,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Берём 2 такой ингалятор на запас, первому уже больше 10 лет. Для детей не заменимая вещь, да и мы сами дышим когда болеем. Всём советую.
Достоинства:
Комментарий:
хороший агрегат, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
не сказать что тихий,шумный. а так свои функции выполняет на отлично.
Достоинства:
Комментарий:
ингалятор супер! с игрушечками ребенку интересно
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучшийоригинальный, уже 1 год мы пользуемся всей семьей
Достоинства:
Комментарий:
Работает все исправно .К покупке рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ингалятор. Три маски в комплекте, разные по размеру. Несколько фильтров. Все отлично.
Достоинства:
Разные размеры масок, насадки в виде игрушек для ребёнка, привлекательный дизайн, хорошее качество, сумочка для хранения
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
На момент покупки у котофото была самая низкая цена в городе!
Достоинства:
подходит детям грудного возраста, яркий дизайн
Недостатки:
нет!
Комментарий:
Этот небулайзер у нас почти с рождения ребенка. Он рассчитан на детей по всем параметрам: игрушки - чудо! Оценили это, правда, спустя месяца три, когда он стал обращать внимание на яркие вещи. Отдельно надо сказать о масках: есть не только для взрослых и детей, но и для младенцев, чем мы и пользуемся. Прилежит к голове крепко, вроде, не передавливает. Используем для увлажнения слизистой, как профилактику легочных заболеваний, пару раз лечили им кашель - продувало. А так, планы на этот небулайзер большие - надеемся, что и дальше будет служить. Маску для ребенка еще планируем пользовать, на вырост, а эта, глядишь - и новому младенцу пригодится :)
Достоинства:
Легкий, удобный, есть чехол для хранения, компрессорный, в наборе 3 маски, работает от розетки, не шумит, очень яркий по дизайну, детей не было проблем посадить на процедуры, в комплекте есть игрушки, которые для младшей просто незаменимы.
Недостатки:
Пожалуй их нет.
Комментарий:
Купили, когда вышли из больницы, в которой пролежали почти месяц. Просто в панике, не зная, за что хвататься, чтобы не болели, купила небулайзер. Оказалось, что очень полезная и нужная штука в доме. При наличии мелких без него просто никак нельзя. Используем часто, особенно сейчас, когда вирусы повсюду, впереди сезон гриппа, надеюсь, обойдемся без проблем. Отличная модель. Очень хорошо продумана, до мельчайших деталей. Очень полезный аппарат.
Достоинства:
быстро излечивает и насморк и кашель, не пугает ребенка, яркий и красивый, надежен в работе
Недостатки:
нет
Комментарий:
У нас такая беда, как постоянные сопли у ребенка, из-за этого месяцами пропускаем сад. Несколько недель назад ребенок простыл, видимо промочил ноги. Температуры не было, а вот кашель ужасный и сопли ручьем. Мы частые гости у нашего педиатра, поэтому она посоветовала купить нам небулайзер. Так и сделали и довольны. Выбрала эту модель с расчетом и на младшего ребенка, он у меня не любитель всяких приборов - это касается и машинки для стрижки и всего другого. Но с удовольствием делал ингаляции так сказать за компанию (наливала ему просто физ раствор без лекарства). В общем, этот небулайзер отличная вещь и мне нравится, что работает он негромко, намного тише, чем большинство детских игрушек. Удачный выбор и покупка.