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Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids купить с доставкой в Москве
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Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

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Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 83183
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
7.2
Емкость резервуара для лекарства, мл
7
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
да
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская, детская малая
Ширина, см
9.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х11
Вес, кг.
2.13

Описание товара Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

Ингалятор Omron С24 Kids представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей у всей семьи. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит для всех, в комплекте имеется три маски различных размеров и два детских аксессуара.                                                                                                
Особенности:

  • Работает почти бесшумно;
  • Небольшой вес и компактные размеры;
  • Подходит для любых лекарственных средств;
  • Прост в управлении;
  • Может использоваться как для взрослых и детей , так и для младенцев.

Комплектация:

  • Компрессор небулайзера Omron CompAir NE-C24-Kids (NE-C801S-KDRU)
  • Небулайзерная камера
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
  • Загубник
  • Маска для взрослых (ПВХ)
  • Маска для детей (ПВХ)
  • Маска для грудничков
  • 5 запасных воздушных фильтров
  • Адаптер переменного тока
  • Сумка для хранения и переноски
  • Два детских аксессуара
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видео:

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

 

Отзывы о товаре Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
очень нравиться эта фирма, в том числе именно эта модель небулайзера. Первый проработал больше 13 лет.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный мощный небулайзер, дешевле обычного (который белый для взрослых, хотя по характеристикам абсолютно такой же).
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алмаз Г.

Достоинства:


Комментарий:
понравился , ребенка вылечили , возможно благодаря ингаляции
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Ингалятор купили по рекомендации знакомого педиатра. Внучка 2-х летняя просидела всю ингаляцию хорошо. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Небулайзер супер. Пользовалась дочкиным небулайзером. Когда потребовалось иметь собственный, не раздумываясь приобрела такой же
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный в использовании. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
эта фирма даже не нуждается в рекламе!!!! всегда на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный. Цены конечно ......
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Валера Н.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар ,доволен
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ксения М.

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй та ой, купила свекрови, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо работает. берите смело. дети рады, родители рады. все рады.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Лада Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат. Омрон всегда на высоте
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ингалятор, известная фирма беру уже второй, прошлый отслужил 6 лет без перебоя, и сейчас служит, но уже у родственников.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро, качество супер
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Зульфия И.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучший ингалятор. Самый долгосрочный. После него пробовали разные (даже этой же фирмы),всё не то! то гремит,как паровоз, то маска неудобная,в этом ингаляторе всё замечательно!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
второй небулайзер этой фирмы, предыдущий 10 лет, отслужил в многодетной семье верой и правдой, всё просто , практично и удобно для всей семьи.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, всё целое, работает. Качество отличное,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Берём 2 такой ингалятор на запас, первому уже больше 10 лет. Для детей не заменимая вещь, да и мы сами дышим когда болеем. Всём советую.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший агрегат, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Анзор Б.

Достоинства:


Комментарий:
не сказать что тихий,шумный. а так свои функции выполняет на отлично.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
ингалятор супер! с игрушечками ребенку интересно
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Ислам З.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучшийоригинальный, уже 1 год мы пользуемся всей семьей
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает все исправно .К покупке рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ингалятор. Три маски в комплекте, разные по размеру. Несколько фильтров. Все отлично.
07.01.2023
Семён

Достоинства:
Разные размеры масок, насадки в виде игрушек для ребёнка, привлекательный дизайн, хорошее качество, сумочка для хранения

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
На момент покупки у котофото была самая низкая цена в городе!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Татьяна Викторовна

Достоинства:
подходит детям грудного возраста, яркий дизайн

Недостатки:
нет!

Комментарий:
Этот небулайзер у нас почти с рождения ребенка. Он рассчитан на детей по всем параметрам: игрушки - чудо! Оценили это, правда, спустя месяца три, когда он стал обращать внимание на яркие вещи. Отдельно надо сказать о масках: есть не только для взрослых и детей, но и для младенцев, чем мы и пользуемся. Прилежит к голове крепко, вроде, не передавливает. Используем для увлажнения слизистой, как профилактику легочных заболеваний, пару раз лечили им кашель - продувало. А так, планы на этот небулайзер большие - надеемся, что и дальше будет служить. Маску для ребенка еще планируем пользовать, на вырост, а эта, глядишь - и новому младенцу пригодится :)
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Трифонова Анна

Достоинства:
Легкий, удобный, есть чехол для хранения, компрессорный, в наборе 3 маски, работает от розетки, не шумит, очень яркий по дизайну, детей не было проблем посадить на процедуры, в комплекте есть игрушки, которые для младшей просто незаменимы.

Недостатки:
Пожалуй их нет.

Комментарий:
Купили, когда вышли из больницы, в которой пролежали почти месяц. Просто в панике, не зная, за что хвататься, чтобы не болели, купила небулайзер. Оказалось, что очень полезная и нужная штука в доме. При наличии мелких без него просто никак нельзя. Используем часто, особенно сейчас, когда вирусы повсюду, впереди сезон гриппа, надеюсь, обойдемся без проблем. Отличная модель. Очень хорошо продумана, до мельчайших деталей. Очень полезный аппарат.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Beaver Ольга

Достоинства:
быстро излечивает и насморк и кашель, не пугает ребенка, яркий и красивый, надежен в работе

Недостатки:
нет

Комментарий:
У нас такая беда, как постоянные сопли у ребенка, из-за этого месяцами пропускаем сад. Несколько недель назад ребенок простыл, видимо промочил ноги. Температуры не было, а вот кашель ужасный и сопли ручьем. Мы частые гости у нашего педиатра, поэтому она посоветовала купить нам небулайзер. Так и сделали и довольны. Выбрала эту модель с расчетом и на младшего ребенка, он у меня не любитель всяких приборов - это касается и машинки для стрижки и всего другого. Но с удовольствием делал ингаляции так сказать за компанию (наливала ему просто физ раствор без лекарства). В общем, этот небулайзер отличная вещь и мне нравится, что работает он негромко, намного тише, чем большинство детских игрушек. Удачный выбор и покупка.



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Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
7.2
Емкость резервуара для лекарства, мл
7
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
да
Производство
Китай
Сумка в комплекте
нет
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская, детская малая
Ширина, см
9.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Ингалятор Omron С24 Kids представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей у всей семьи. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит для всех, в комплекте имеется три маски различных размеров и два детских аксессуара.                                                                                                
Особенности:

  • Работает почти бесшумно;
  • Небольшой вес и компактные размеры;
  • Подходит для любых лекарственных средств;
  • Прост в управлении;
  • Может использоваться как для взрослых и детей , так и для младенцев.

Комплектация:

  • Компрессор небулайзера Omron CompAir NE-C24-Kids (NE-C801S-KDRU)
  • Небулайзерная камера
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
  • Загубник
  • Маска для взрослых (ПВХ)
  • Маска для детей (ПВХ)
  • Маска для грудничков
  • 5 запасных воздушных фильтров
  • Адаптер переменного тока
  • Сумка для хранения и переноски
  • Два детских аксессуара
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видео:

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

 

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
очень нравиться эта фирма, в том числе именно эта модель небулайзера. Первый проработал больше 13 лет.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный мощный небулайзер, дешевле обычного (который белый для взрослых, хотя по характеристикам абсолютно такой же).
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алмаз Г.

Достоинства:


Комментарий:
понравился , ребенка вылечили , возможно благодаря ингаляции
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Ингалятор купили по рекомендации знакомого педиатра. Внучка 2-х летняя просидела всю ингаляцию хорошо. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Небулайзер супер. Пользовалась дочкиным небулайзером. Когда потребовалось иметь собственный, не раздумываясь приобрела такой же
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный в использовании. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
эта фирма даже не нуждается в рекламе!!!! всегда на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный. Цены конечно ......
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Валера Н.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар ,доволен
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Ксения М.

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй та ой, купила свекрови, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо работает. берите смело. дети рады, родители рады. все рады.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Лада Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат. Омрон всегда на высоте
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ингалятор, известная фирма беру уже второй, прошлый отслужил 6 лет без перебоя, и сейчас служит, но уже у родственников.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро, качество супер
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Зульфия И.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучший ингалятор. Самый долгосрочный. После него пробовали разные (даже этой же фирмы),всё не то! то гремит,как паровоз, то маска неудобная,в этом ингаляторе всё замечательно!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
второй небулайзер этой фирмы, предыдущий 10 лет, отслужил в многодетной семье верой и правдой, всё просто , практично и удобно для всей семьи.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, всё целое, работает. Качество отличное,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Берём 2 такой ингалятор на запас, первому уже больше 10 лет. Для детей не заменимая вещь, да и мы сами дышим когда болеем. Всём советую.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший агрегат, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Анзор Б.

Достоинства:


Комментарий:
не сказать что тихий,шумный. а так свои функции выполняет на отлично.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
ингалятор супер! с игрушечками ребенку интересно
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Ислам З.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучшийоригинальный, уже 1 год мы пользуемся всей семьей
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает все исправно .К покупке рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ингалятор. Три маски в комплекте, разные по размеру. Несколько фильтров. Все отлично.
07.01.2023
Семён

Достоинства:
Разные размеры масок, насадки в виде игрушек для ребёнка, привлекательный дизайн, хорошее качество, сумочка для хранения

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
На момент покупки у котофото была самая низкая цена в городе!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Татьяна Викторовна

Достоинства:
подходит детям грудного возраста, яркий дизайн

Недостатки:
нет!

Комментарий:
Этот небулайзер у нас почти с рождения ребенка. Он рассчитан на детей по всем параметрам: игрушки - чудо! Оценили это, правда, спустя месяца три, когда он стал обращать внимание на яркие вещи. Отдельно надо сказать о масках: есть не только для взрослых и детей, но и для младенцев, чем мы и пользуемся. Прилежит к голове крепко, вроде, не передавливает. Используем для увлажнения слизистой, как профилактику легочных заболеваний, пару раз лечили им кашель - продувало. А так, планы на этот небулайзер большие - надеемся, что и дальше будет служить. Маску для ребенка еще планируем пользовать, на вырост, а эта, глядишь - и новому младенцу пригодится :)
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Трифонова Анна

Достоинства:
Легкий, удобный, есть чехол для хранения, компрессорный, в наборе 3 маски, работает от розетки, не шумит, очень яркий по дизайну, детей не было проблем посадить на процедуры, в комплекте есть игрушки, которые для младшей просто незаменимы.

Недостатки:
Пожалуй их нет.

Комментарий:
Купили, когда вышли из больницы, в которой пролежали почти месяц. Просто в панике, не зная, за что хвататься, чтобы не болели, купила небулайзер. Оказалось, что очень полезная и нужная штука в доме. При наличии мелких без него просто никак нельзя. Используем часто, особенно сейчас, когда вирусы повсюду, впереди сезон гриппа, надеюсь, обойдемся без проблем. Отличная модель. Очень хорошо продумана, до мельчайших деталей. Очень полезный аппарат.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2018
Beaver Ольга

Достоинства:
быстро излечивает и насморк и кашель, не пугает ребенка, яркий и красивый, надежен в работе

Недостатки:
нет

Комментарий:
У нас такая беда, как постоянные сопли у ребенка, из-за этого месяцами пропускаем сад. Несколько недель назад ребенок простыл, видимо промочил ноги. Температуры не было, а вот кашель ужасный и сопли ручьем. Мы частые гости у нашего педиатра, поэтому она посоветовала купить нам небулайзер. Так и сделали и довольны. Выбрала эту модель с расчетом и на младшего ребенка, он у меня не любитель всяких приборов - это касается и машинки для стрижки и всего другого. Но с удовольствием делал ингаляции так сказать за компанию (наливала ему просто физ раствор без лекарства). В общем, этот небулайзер отличная вещь и мне нравится, что работает он негромко, намного тише, чем большинство детских игрушек. Удачный выбор и покупка.


Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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