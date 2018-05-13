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Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

(3)
Артикул: 83183
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото 2
Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - фото 2
3 280 руб. 
3 850 руб. 
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Артикул: 83183
В наличии
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БрендOmron
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питанияесть
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская, детская малая
Вес, кг0.27
Высота, см7.2
Длина, см14.2
Емкость резервуара для лекарства, мл7
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см9.8

Ингалятор Omron С24 Kids представляет собой компрессорный небулайзер, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей у всей семьи. Его действие положительно сказывается как на верхних, так и на глубоких и средних дыхательных органах. Благодаря способности дробления лекарственных препаратов, отваров или настоек в мелкодисперсный пар, лекарственные вещества проникают глубоко и эффективно воздействуют на пораженные участки. Ингалятор Omron С24 подходит для всех, в комплекте имеется три маски различных размеров и два детских аксессуара.                                                                                                
Особенности:

  • Работает почти бесшумно;
  • Небольшой вес и компактные размеры;
  • Подходит для любых лекарственных средств;
  • Прост в управлении;
  • Может использоваться как для взрослых и детей , так и для младенцев.

Комплектация:

  • Компрессор небулайзера Omron CompAir NE-C24-Kids (NE-C801S-KDRU)
  • Небулайзерная камера
  • Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
  • Загубник
  • Маска для взрослых (ПВХ)
  • Маска для детей (ПВХ)
  • Маска для грудничков
  • 5 запасных воздушных фильтров
  • Адаптер переменного тока
  • Сумка для хранения и переноски
  • Два детских аксессуара
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Видео:

Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

Видеообзор Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids

 



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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
подходит детям грудного возраста, яркий дизайн

Недостатки:
нет!

Комментарий:
Этот небулайзер у нас почти с рождения ребенка. Он рассчитан на детей по всем параметрам: игрушки - чудо! Оценили это, правда, спустя месяца три, когда он стал обращать внимание на яркие вещи. Отдельно надо сказать о масках: есть не только для взрослых и детей, но и для младенцев, чем мы и пользуемся. Прилежит к голове крепко, вроде, не передавливает. Используем для увлажнения слизистой, как профилактику легочных заболеваний, пару раз лечили им кашель - продувало. А так, планы на этот небулайзер большие - надеемся, что и дальше будет служить. Маску для ребенка еще планируем пользовать, на вырост, а эта, глядишь - и новому младенцу пригодится :)


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Легкий, удобный, есть чехол для хранения, компрессорный, в наборе 3 маски, работает от розетки, не шумит, очень яркий по дизайну, детей не было проблем посадить на процедуры, в комплекте есть игрушки, которые для младшей просто незаменимы.

Недостатки:
Пожалуй их нет.

Комментарий:
Купили, когда вышли из больницы, в которой пролежали почти месяц. Просто в панике, не зная, за что хвататься, чтобы не болели, купила небулайзер. Оказалось, что очень полезная и нужная штука в доме. При наличии мелких без него просто никак нельзя. Используем часто, особенно сейчас, когда вирусы повсюду, впереди сезон гриппа, надеюсь, обойдемся без проблем. Отличная модель. Очень хорошо продумана, до мельчайших деталей. Очень полезный аппарат.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
быстро излечивает и насморк и кашель, не пугает ребенка, яркий и красивый, надежен в работе

Недостатки:
нет

Комментарий:
У нас такая беда, как постоянные сопли у ребенка, из-за этого месяцами пропускаем сад. Несколько недель назад ребенок простыл, видимо промочил ноги. Температуры не было, а вот кашель ужасный и сопли ручьем. Мы частые гости у нашего педиатра, поэтому она посоветовала купить нам небулайзер. Так и сделали и довольны. Выбрала эту модель с расчетом и на младшего ребенка, он у меня не любитель всяких приборов - это касается и машинки для стрижки и всего другого. Но с удовольствием делал ингаляции так сказать за компанию (наливала ему просто физ раствор без лекарства). В общем, этот небулайзер отличная вещь и мне нравится, что работает он негромко, намного тише, чем большинство детских игрушек. Удачный выбор и покупка.

Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) Omron С24 Kids - стоимость товара 3280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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