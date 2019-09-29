Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 105704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
13
Емкость резервуара для лекарства, мл
12
Питание от сети
да
Сумка в комплекте
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская
Ширина, см
19
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
43х32х27
Вес, кг.
1
Описание товара Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete
Комплектация:
- Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C300 (NE-C300-RU)
- Небулайзерная камера
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
- Насадка для носа
- Маска для взрослых (ПВХ)
- Маска для детей (ПВХ)
- Загубник
- Комплект воздушных фильтров
- Сумка для хранения и переноски
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Видео:
Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete
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Бренд
Тип товара
Ингалятор (небулайзер)
Адаптер питания
да
Высота, см
13
Емкость резервуара для лекарства, мл
12
Питание от сети
да
Сумка в комплекте
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
взрослая, детская
Ширина, см
19
Страна производитель
Италия
Комплектация:
- Компрессорный небулайзер Omron Comp Air NE-C300 (NE-C300-RU)
- Небулайзерная камера
- Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
- Насадка для носа
- Маска для взрослых (ПВХ)
- Маска для детей (ПВХ)
- Загубник
- Комплект воздушных фильтров
- Сумка для хранения и переноски
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Видео:
Видеообзор на Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete
Достоинства:
Надёжность, удобство, качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Давно мечтала приобрести новый ингалятор, так как мой старый РОМАШКА - это древний век. Наступили холода и я купила небулайзер Omron C-300. Пересмотрела кучу отзывов и остановилась на нём. Купила в КОТОФОТО, т.к. цена меня вполне устроила.
Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ингалятор (небулайзер) Omron С300 Complete
Достоинства:
Надёжность, удобство, качество
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Давно мечтала приобрести новый ингалятор, так как мой старый РОМАШКА - это древний век. Наступили холода и я купила небулайзер Omron C-300. Пересмотрела кучу отзывов и остановилась на нём. Купила в КОТОФОТО, т.к. цена меня вполне устроила.