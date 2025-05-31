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Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 купить с доставкой в Москве
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Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1

29 Отзывы
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Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 1
Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 2
Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 3
Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 4
Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 5
Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 6
Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 7
Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор
  • Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 1
  • Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 2
  • Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 3
  • Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 4
  • Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 5
  • Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 6
  • Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 7
  • Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503394
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор
Емкость резервуара для лекарства, мл
15
Питание от сети
да
Производство
Китай
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
насадка для носа, назальный душ.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х12
Вес, кг.
1.63

Описание товара Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1

Небулайзер OMRON C25 с назальным душем - одно решение для эффективного лечения и облегчения симптомов респираторных заболеваний в течение всего года. Прибор станет незаменимым помощником и в весенне-летний сезон аллергий, и в осенне-зимний сезон простуд. Небулайзер 2-в-1 используется для лечения таких заболеваний нижних дыхательных путей, как бронхит, астма, доставляя лекарственное средство прямо к очагу воспаления. Особенность прибора – это наличие в комплектации назального душа. Назальный душ используется для быстрого, безмедикаментозного и деликатного очищения носовой полости, облегчая симптомы таких заболеваний верхних дыхательных путей, как синусит, аллергический ринит.

Отзывы о товаре Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, вроде работает, но пока ещё не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает,свой доктор на дому.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат. видно,что собран качественно и из качественных материалов. продавцу успехов.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ярослав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный небулайзер. Поток сильный. Комплектация прям полнейшая. Все насадки какие могут пригодиться есть.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобный ингалятор.шумит не сильно.лекарство выпаривает до конца
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое. Заказываю второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ингалятор, но с собой не потаскаешь в случае отъезда, а ещё очень громкий
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Польщлвался всего пару раз, но дует норм и тише, чем мой старый. И не гуляет по столу от вибрации.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
ирина а.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел прибор вовремя, упаковка не нарушена, В действии еще не был.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ингалятор за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вазген Х.

Достоинства:


Комментарий:
инголятотор прекрасный ,очень помог. Продавца советую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Людмила Р.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой, только шумный очень. Ребёнок недоволен
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Валентина Г.

Достоинства:


Комментарий:
супер, хороший ингалятор!!! не шумный, назальный душ ребенку нравится))
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный небулайзер, муж с сыном пользуются, очень хорошо помогает для лечения дыхательных путей.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Карина Т.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный небулайзер, взяли на замену предыдущего. насадку для носа ещё не пробовали. Рекомендую производителю, подумать о внешней упаковке товара, и внутренних пакетов, которые сортируют дополнительные насадки. (все было вскрыто, скорее всего т.к. товар проверяли перед отправкой, но из-за этого может сложится впечатление что товар не новый)
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой! Доставка быстрая. Во время процедуры сразу почувствовала облегчение! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Иванов Георгий

Достоинства:


Комментарий:
Работает, удобная маска для взрослого.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл небулайзер целый. Мать оценила в работе, то как раз сейчас зараза какая-то ходит и насморк с горлом не дают покоя. Так после применения аппарата с лекарством, говорит, что стало получше. В итоге покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, но сравнению с омрон другой модели, у этого ингалятора очень быстро испаряется лекарство. Плюс то, что есть насадка для носа, работает прекрасно. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
А Елена

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, мощный небулайзер, уже полгода пользуемся
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает шумновато, но дело свое делает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный и качественный товар. Быстрая доставка. Внимательный продавец, оперативная обратная связь.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ингалятор молотит ,как трактор.напор струи лекарства впечатляет.давно такой хотел.Японцы не подвели .
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично парит!!! Будьте здоровы!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Igor D.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ингалятор. кто страдает частыми простудами или есть дети вещь незаменимая
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный рекомендую,как пришёл проверил дома сразу,супер
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Инна А.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший нам понравился
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, работает прекрасно.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Ингалятор
Емкость резервуара для лекарства, мл
15
Питание от сети
да
Производство
Китай
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
насадка для носа, назальный душ.
Страна производитель
Китай
Описание
Небулайзер OMRON C25 с назальным душем - одно решение для эффективного лечения и облегчения симптомов респираторных заболеваний в течение всего года. Прибор станет незаменимым помощником и в весенне-летний сезон аллергий, и в осенне-зимний сезон простуд. Небулайзер 2-в-1 используется для лечения таких заболеваний нижних дыхательных путей, как бронхит, астма, доставляя лекарственное средство прямо к очагу воспаления. Особенность прибора – это наличие в комплектации назального душа. Назальный душ используется для быстрого, безмедикаментозного и деликатного очищения носовой полости, облегчая симптомы таких заболеваний верхних дыхательных путей, как синусит, аллергический ринит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, вроде работает, но пока ещё не пользовались
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает,свой доктор на дому.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат. видно,что собран качественно и из качественных материалов. продавцу успехов.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ярослав Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный небулайзер. Поток сильный. Комплектация прям полнейшая. Все насадки какие могут пригодиться есть.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобный ингалятор.шумит не сильно.лекарство выпаривает до конца
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое. Заказываю второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ингалятор, но с собой не потаскаешь в случае отъезда, а ещё очень громкий
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Польщлвался всего пару раз, но дует норм и тише, чем мой старый. И не гуляет по столу от вибрации.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
ирина а.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел прибор вовремя, упаковка не нарушена, В действии еще не был.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ингалятор за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вазген Х.

Достоинства:


Комментарий:
инголятотор прекрасный ,очень помог. Продавца советую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Людмила Р.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой, только шумный очень. Ребёнок недоволен
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Валентина Г.

Достоинства:


Комментарий:
супер, хороший ингалятор!!! не шумный, назальный душ ребенку нравится))
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный небулайзер, муж с сыном пользуются, очень хорошо помогает для лечения дыхательных путей.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Карина Т.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный небулайзер, взяли на замену предыдущего. насадку для носа ещё не пробовали. Рекомендую производителю, подумать о внешней упаковке товара, и внутренних пакетов, которые сортируют дополнительные насадки. (все было вскрыто, скорее всего т.к. товар проверяли перед отправкой, но из-за этого может сложится впечатление что товар не новый)
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна покупкой! Доставка быстрая. Во время процедуры сразу почувствовала облегчение! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Иванов Георгий

Достоинства:


Комментарий:
Работает, удобная маска для взрослого.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл небулайзер целый. Мать оценила в работе, то как раз сейчас зараза какая-то ходит и насморк с горлом не дают покоя. Так после применения аппарата с лекарством, говорит, что стало получше. В итоге покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, но сравнению с омрон другой модели, у этого ингалятора очень быстро испаряется лекарство. Плюс то, что есть насадка для носа, работает прекрасно. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
А Елена

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, мощный небулайзер, уже полгода пользуемся
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает шумновато, но дело свое делает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный и качественный товар. Быстрая доставка. Внимательный продавец, оперативная обратная связь.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ингалятор молотит ,как трактор.напор струи лекарства впечатляет.давно такой хотел.Японцы не подвели .
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично парит!!! Будьте здоровы!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Igor D.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ингалятор. кто страдает частыми простудами или есть дети вещь незаменимая
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный рекомендую,как пришёл проверил дома сразу,супер
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Инна А.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший нам понравился
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, работает прекрасно.


Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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