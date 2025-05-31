Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1
Небулайзер OMRON C25 с назальным душем - одно решение для эффективного лечения и облегчения симптомов респираторных заболеваний в течение всего года. Прибор станет незаменимым помощником и в весенне-летний сезон аллергий, и в осенне-зимний сезон простуд. Небулайзер 2-в-1 используется для лечения таких заболеваний нижних дыхательных путей, как бронхит, астма, доставляя лекарственное средство прямо к очагу воспаления. Особенность прибора – это наличие в комплектации назального душа. Назальный душ используется для быстрого, безмедикаментозного и деликатного очищения носовой полости, облегчая симптомы таких заболеваний верхних дыхательных путей, как синусит, аллергический ринит.
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Курьерская доставка в Москве
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, вроде работает, но пока ещё не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает,свой доктор на дому.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. видно,что собран качественно и из качественных материалов. продавцу успехов.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер. Поток сильный. Комплектация прям полнейшая. Все насадки какие могут пригодиться есть.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобный ингалятор.шумит не сильно.лекарство выпаривает до конца
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое. Заказываю второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ингалятор, но с собой не потаскаешь в случае отъезда, а ещё очень громкий
Достоинства:
Комментарий:
Польщлвался всего пару раз, но дует норм и тише, чем мой старый. И не гуляет по столу от вибрации.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел прибор вовремя, упаковка не нарушена, В действии еще не был.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ингалятор за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
инголятотор прекрасный ,очень помог. Продавца советую.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой, только шумный очень. Ребёнок недоволен
Достоинства:
Комментарий:
супер, хороший ингалятор!!! не шумный, назальный душ ребенку нравится))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер, муж с сыном пользуются, очень хорошо помогает для лечения дыхательных путей.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный небулайзер, взяли на замену предыдущего. насадку для носа ещё не пробовали. Рекомендую производителю, подумать о внешней упаковке товара, и внутренних пакетов, которые сортируют дополнительные насадки. (все было вскрыто, скорее всего т.к. товар проверяли перед отправкой, но из-за этого может сложится впечатление что товар не новый)
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой! Доставка быстрая. Во время процедуры сразу почувствовала облегчение! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, удобная маска для взрослого.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл небулайзер целый. Мать оценила в работе, то как раз сейчас зараза какая-то ходит и насморк с горлом не дают покоя. Так после применения аппарата с лекарством, говорит, что стало получше. В итоге покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, но сравнению с омрон другой модели, у этого ингалятора очень быстро испаряется лекарство. Плюс то, что есть насадка для носа, работает прекрасно. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, мощный небулайзер, уже полгода пользуемся
Достоинства:
Комментарий:
Работает шумновато, но дело свое делает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный и качественный товар. Быстрая доставка. Внимательный продавец, оперативная обратная связь.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ингалятор молотит ,как трактор.напор струи лекарства впечатляет.давно такой хотел.Японцы не подвели .
Достоинства:
Комментарий:
Отлично парит!!! Будьте здоровы!
Достоинства:
Комментарий:
отличный ингалятор. кто страдает частыми простудами или есть дети вещь незаменимая
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный рекомендую,как пришёл проверил дома сразу,супер
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший нам понравился
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, работает прекрасно.
Отзывы о товаре Ингалятор компрессорный OMRON С25 (NE-C102-RU) с назальным душем 2-в-1
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, вроде работает, но пока ещё не пользовались
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает,свой доктор на дому.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. видно,что собран качественно и из качественных материалов. продавцу успехов.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер. Поток сильный. Комплектация прям полнейшая. Все насадки какие могут пригодиться есть.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобный ингалятор.шумит не сильно.лекарство выпаривает до конца
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое. Заказываю второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ингалятор, но с собой не потаскаешь в случае отъезда, а ещё очень громкий
Достоинства:
Комментарий:
Польщлвался всего пару раз, но дует норм и тише, чем мой старый. И не гуляет по столу от вибрации.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел прибор вовремя, упаковка не нарушена, В действии еще не был.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ингалятор за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
инголятотор прекрасный ,очень помог. Продавца советую.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой, только шумный очень. Ребёнок недоволен
Достоинства:
Комментарий:
супер, хороший ингалятор!!! не шумный, назальный душ ребенку нравится))
Достоинства:
Комментарий:
Отличный небулайзер, муж с сыном пользуются, очень хорошо помогает для лечения дыхательных путей.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный небулайзер, взяли на замену предыдущего. насадку для носа ещё не пробовали. Рекомендую производителю, подумать о внешней упаковке товара, и внутренних пакетов, которые сортируют дополнительные насадки. (все было вскрыто, скорее всего т.к. товар проверяли перед отправкой, но из-за этого может сложится впечатление что товар не новый)
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой! Доставка быстрая. Во время процедуры сразу почувствовала облегчение! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, удобная маска для взрослого.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл небулайзер целый. Мать оценила в работе, то как раз сейчас зараза какая-то ходит и насморк с горлом не дают покоя. Так после применения аппарата с лекарством, говорит, что стало получше. В итоге покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, но сравнению с омрон другой модели, у этого ингалятора очень быстро испаряется лекарство. Плюс то, что есть насадка для носа, работает прекрасно. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, мощный небулайзер, уже полгода пользуемся
Достоинства:
Комментарий:
Работает шумновато, но дело свое делает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный и качественный товар. Быстрая доставка. Внимательный продавец, оперативная обратная связь.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ингалятор молотит ,как трактор.напор струи лекарства впечатляет.давно такой хотел.Японцы не подвели .
Достоинства:
Комментарий:
Отлично парит!!! Будьте здоровы!
Достоинства:
Комментарий:
отличный ингалятор. кто страдает частыми простудами или есть дети вещь незаменимая
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный рекомендую,как пришёл проверил дома сразу,супер
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший нам понравился
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, работает прекрасно.