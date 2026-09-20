Коммутатор TP-Link TL-SG3210
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3210
Гигабитные порты: 8 гигабитных портов RJ45 и 2 гигабитных SFPслота обеспечат высокоскоростное подключение. Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)1, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита: привязка IPMACпорт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoSатак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений: приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление: вебинтерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.
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