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Коммутатор TP-Link TL-SG3210 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG3210

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Коммутатор TP-Link TL-SG3210 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505015
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
1.02

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3210

Гигабитные порты: 8 гигабитных портов RJ45 и 2 гигабитных SFPслота обеспечат высокоскоростное подключение. Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)1, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита: привязка IPMACпорт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoSатак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений: приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление: вебинтерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG3210




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Гигабитные порты: 8 гигабитных портов RJ45 и 2 гигабитных SFPслота обеспечат высокоскоростное подключение. Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)1, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: облачный доступ и приложение Omada для максимального удобства и простого управления. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита: привязка IPMACпорт, список управления доступом (ACL), безопасность портов, защита от DoSатак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X, аутентификация RADIUS и другое. Оптимизация голосовых и видеоприложений: приоритизация (QoS) уровня 2/3/4 и IGMP snooping. Standalone-управление: вебинтерфейс, интерфейс командной строки CLI (консольный порт, Telnet, SSH), SNMP, RMON и Dual Image.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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