Коммутатор Mercusys MS120GP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS120GP
Коммутатор Mercusys – это надежное и простое в использовании сетевое устройство, предназначенное для организации проводных сетей на малых и средних объектах. Данный коммутатор является неуправляемым, что избавляет от необходимости дополнительного конфигурирования и делает его идеальным выбором для пользователей, которые ищут решение «установи и работай». С форм-фактором настольного типа, он легко размещается на рабочем столе или в любом удобном месте, обеспечивая комфортную настройку сетевого оборудования. Mercusys предлагает 16 портов RJ45, что позволяет одновременно подключать множество устройств, таких как компьютеры, принтеры и другие сетевые устройства, создавая стабильное и доступное соединение. Скорость передачи данных до 100 Мбит/сек обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач и мультимедийного контента. При этом, поддержка PoE (питание по Ethernet) в данном коммутаторе отсутствует, что делает его более доступным по цене. Бренд Mercusys гарантирует простоту и надежность в использовании, что делает данный коммутатор отличным решением для домашних пользователей и небольших офисов.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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