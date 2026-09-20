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Монитор Asus 32" ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 32" ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170)

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Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 1
Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 2
Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 3
Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 4
Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 5
Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 3
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 4
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 5
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504333
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
встроенный USB-хаб
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Потребляемая мощность при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х51х27
Вес, кг.
17.6

Описание товара Монитор Asus 32" ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170)

Монитор Asus – это современное устройство, сочетающее в себе высокое качество изображения и функциональный дизайн, идеально подходящее для использования как в профессиональной, так и в домашней среде. С диагональю экрана 32 дюйма и максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, он обеспечивает четкое и детализированное изображение, что значительно улучшает зрительное восприятие. Благодаря IPS-матрице, монитор предлагает широкие углы обзора – 178° по вертикали и горизонтали, что позволяет сохранять точность цветопередачи вне зависимости от вашего положения перед экраном. Это делает его отличным выбором для коллективного просмотра и работы с графикой. Устройство оснащено встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительных аудиоустройствах и позволяет наслаждаться качественным звуком без лишних проводов. Регулировка по высоте и возможность изменения угла наклона обеспечивают максимальное удобство использования, позволяя настроить монитор под индивидуальные предпочтения пользователя. Матовая поверхность экрана предотвращает появление нежелательных бликов, улучшая комфорт работы в любых условиях освещения. При яркости в 350 кд/м? и частоте обновления 60 Гц, монитор обеспечивает плавное изображение и комфортную работу с мультимедиа. Благодаря времени отклика в 5 мс, устройство демонстрирует высокую оперативность при работе с динамичными сценами, что делает его подходящим выбором для различных видов деятельности – от программирования до просмотра фильмов и игр. Монитор Asus станет надежным помощником в повседневной работе, обеспечивая комфорт и высокое качество изображения.



Теги товара: 32", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 32" ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
встроенный USB-хаб
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Потребляемая мощность при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus – это современное устройство, сочетающее в себе высокое качество изображения и функциональный дизайн, идеально подходящее для использования как в профессиональной, так и в домашней среде. С диагональю экрана 32 дюйма и максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, он обеспечивает четкое и детализированное изображение, что значительно улучшает зрительное восприятие. Благодаря IPS-матрице, монитор предлагает широкие углы обзора – 178° по вертикали и горизонтали, что позволяет сохранять точность цветопередачи вне зависимости от вашего положения перед экраном. Это делает его отличным выбором для коллективного просмотра и работы с графикой. Устройство оснащено встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительных аудиоустройствах и позволяет наслаждаться качественным звуком без лишних проводов. Регулировка по высоте и возможность изменения угла наклона обеспечивают максимальное удобство использования, позволяя настроить монитор под индивидуальные предпочтения пользователя. Матовая поверхность экрана предотвращает появление нежелательных бликов, улучшая комфорт работы в любых условиях освещения. При яркости в 350 кд/м? и частоте обновления 60 Гц, монитор обеспечивает плавное изображение и комфортную работу с мультимедиа. Благодаря времени отклика в 5 мс, устройство демонстрирует высокую оперативность при работе с динамичными сценами, что делает его подходящим выбором для различных видов деятельности – от программирования до просмотра фильмов и игр. Монитор Asus станет надежным помощником в повседневной работе, обеспечивая комфорт и высокое качество изображения.


Теги товара: 32", большие, с колонками
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Отзывы


Монитор Asus 32" ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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