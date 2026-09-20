Монитор Asus 32" ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 32" ProArt PA329CV (90LM06P1-B01170)
Монитор Asus – это современное устройство, сочетающее в себе высокое качество изображения и функциональный дизайн, идеально подходящее для использования как в профессиональной, так и в домашней среде. С диагональю экрана 32 дюйма и максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, он обеспечивает четкое и детализированное изображение, что значительно улучшает зрительное восприятие. Благодаря IPS-матрице, монитор предлагает широкие углы обзора – 178° по вертикали и горизонтали, что позволяет сохранять точность цветопередачи вне зависимости от вашего положения перед экраном. Это делает его отличным выбором для коллективного просмотра и работы с графикой. Устройство оснащено встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительных аудиоустройствах и позволяет наслаждаться качественным звуком без лишних проводов. Регулировка по высоте и возможность изменения угла наклона обеспечивают максимальное удобство использования, позволяя настроить монитор под индивидуальные предпочтения пользователя. Матовая поверхность экрана предотвращает появление нежелательных бликов, улучшая комфорт работы в любых условиях освещения. При яркости в 350 кд/м? и частоте обновления 60 Гц, монитор обеспечивает плавное изображение и комфортную работу с мультимедиа. Благодаря времени отклика в 5 мс, устройство демонстрирует высокую оперативность при работе с динамичными сценами, что делает его подходящим выбором для различных видов деятельности – от программирования до просмотра фильмов и игр. Монитор Asus станет надежным помощником в повседневной работе, обеспечивая комфорт и высокое качество изображения.
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Теги товара: 32", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 32", большие, с колонками
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