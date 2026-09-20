Насадка для чистки языка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503625
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Характеристики
Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для чистки языка
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
20
Описание товара Насадка для чистки языка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете)
Комплект насадок для ирригатора B.Well WI-911/WI-912 состоит из двух штук. Они сделаны из пластика, легко устанавливаются и снимаются и предназначены для ежедневной чистки языка, эффективно удаляют бактериальный налёт и освежают дыхание. Цветные кольца помогут отличить свой аксессуар от того, которым пользуется другой человек.
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Бренд
B.Well
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для чистки языка
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Комплект насадок для ирригатора B.Well WI-911/WI-912 состоит из двух штук. Они сделаны из пластика, легко устанавливаются и снимаются и предназначены для ежедневной чистки языка, эффективно удаляют бактериальный налёт и освежают дыхание. Цветные кольца помогут отличить свой аксессуар от того, которым пользуется другой человек.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Насадка для чистки языка для ирригатора WI- 911, WI-912 (2 шт. в пакете) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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