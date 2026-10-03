Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%510 руб. 630 руб.
В наличии
Код товара: 288295
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510 руб. -19%
630 руб.
- Гарантия производителя: 2 месяца
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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х5х3
Вес, г.
300
Описание товара Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.)
Используйте насадки в соответствии с руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке.
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования.
После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды.
Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы
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Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Используйте насадки в соответствии с руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке.
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования.
После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды.
Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования.
После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды.
Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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