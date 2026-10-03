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Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) купить с доставкой в Москве
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Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.)

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Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 1
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 2
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 3
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 4
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 5
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 6
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 7
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 8
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 9
Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 1
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 2
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 3
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 4
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 5
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 6
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 7
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 8
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 9
  • Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
510 руб.  630 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.)
510 руб. -19%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х5х3
Вес, г.
300

Описание товара Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.)

Используйте насадки в соответствии с руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке.
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования.
После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды.
Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.)




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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
вытянутая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Используйте насадки в соответствии с руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке.
Каждая насадка предназначена для индивидуального использования.
После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды.
Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадки CS Medica RP-65-M для зубной щетки CS Medica CS-465-M (2 шт.) - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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