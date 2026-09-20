Насадки CS Medica AP-41mv (стандартные)(2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-2, CS-32
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503379
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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
стандартные
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
10
Описание товара Насадки CS Medica AP-41mv (стандартные)(2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-2, CS-32
Конструктивная особенность насадки позволяет формировать два разных режима водного потока. Вращением цветного кольца на насадке Вы можете выбрать один из двух режимов. Режим «Струя» – представляет собой точно направленный пульсирующий поток воды, способствует эффективному очищению межзубных пространств от остатков пищи и бактерий, а также от мягкого зубного налета. Режим «Спрей» – для проведения интенсивного гидромассажа десен и усиления микроциркуляции крови, что является хорошей профилактикой заболеваний десен
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Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
стандартные
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Конструктивная особенность насадки позволяет формировать два разных режима водного потока. Вращением цветного кольца на насадке Вы можете выбрать один из двух режимов. Режим «Струя» – представляет собой точно направленный пульсирующий поток воды, способствует эффективному очищению межзубных пространств от остатков пищи и бактерий, а также от мягкого зубного налета. Режим «Спрей» – для проведения интенсивного гидромассажа десен и усиления микроциркуляции крови, что является хорошей профилактикой заболеваний десен
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Насадки CS Medica AP-41mv (стандартные)(2 шт.)для ирригаторов OS-1, CS-2, CS-32 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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