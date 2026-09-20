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Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503387
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Описание товара Насадки СS Medica AP-40 для ирригаторов серии Aqua Pulsar (4 шт)
Стандартная насадка предназначена для проведения ежедневных процедур общей гигиены полости рта. Конструктивная особенность насадки позволяет формировать два разных режима водного потока. Вращением цветного кольца на насадке Вы можете выбрать один из двух режимов:. Режим «Струя» – представляет собой точно направленный пульсирующий поток воды, способствует эффективному очищению межзубных пространств от остатков пищи и бактерий, а также от мягкого зубного налета. Режим «Спрей» – для проведения интенсивного гидромассажа десен и усиления микроциркуляции крови, что является хорошей профилактикой заболеваний десен. Насадка для чистки языка – предназначена для удаления налета с языка и придания свежести дыханию. Насадка-щетка – предназначена для совмещения чистки зубов и ирригации. Вы можете использовать ее с зубной пастой. Каждая насадка предназначена для индивидуального использования. Заменяйте Вашу насадку по мере износа.
Стандартная насадка предназначена для проведения ежедневных процедур общей гигиены полости рта. Конструктивная особенность насадки позволяет формировать два разных режима водного потока. Вращением цветного кольца на насадке Вы можете выбрать один из двух режимов:. Режим «Струя» – представляет собой точно направленный пульсирующий поток воды, способствует эффективному очищению межзубных пространств от остатков пищи и бактерий, а также от мягкого зубного налета. Режим «Спрей» – для проведения интенсивного гидромассажа десен и усиления микроциркуляции крови, что является хорошей профилактикой заболеваний десен. Насадка для чистки языка – предназначена для удаления налета с языка и придания свежести дыханию. Насадка-щетка – предназначена для совмещения чистки зубов и ирригации. Вы можете использовать ее с зубной пастой. Каждая насадка предназначена для индивидуального использования. Заменяйте Вашу насадку по мере износа.
Насадки СS Medica AP-40 для ирригаторов серии Aqua Pulsar (4 шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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