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Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 купить с доставкой в Москве
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Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32

6 Отзывы
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Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 1
Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 2
Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 3
Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
  • Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 1
  • Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 2
  • Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 3
  • Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503382
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
пародонтальная
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
10

Описание товара Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32

Пародонтальная насадка – насадка с мягким наконечником, предназначена для деликатной гигиены пародонтальных карманов при воспаленных состояниях десен и повышенной их чувствительности.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Таня Г.

Достоинства:


Комментарий:
подошли, хорошо чистят: есть 2 режима
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
игорь е.

Достоинства:


Комментарий:
Насадка заходит в паз очень плотно, нигде никакой протечки нет, всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень дорого, раньше хоть три насадки было, а теперь всего две
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, к ирригатору подошли
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
качественная продукция, использую давно, но становиться дороже и дороже, уменьшая количество насадок в комплекте)))
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Махач И.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо подошло, работает



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
пародонтальная
Типы насадок
для гидромассажа десен
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Пародонтальная насадка – насадка с мягким наконечником, предназначена для деликатной гигиены пародонтальных карманов при воспаленных состояниях десен и повышенной их чувствительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Таня Г.

Достоинства:


Комментарий:
подошли, хорошо чистят: есть 2 режима
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
игорь е.

Достоинства:


Комментарий:
Насадка заходит в паз очень плотно, нигде никакой протечки нет, всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень дорого, раньше хоть три насадки было, а теперь всего две
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, к ирригатору подошли
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
качественная продукция, использую давно, но становиться дороже и дороже, уменьшая количество насадок в комплекте)))
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Махач И.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо подошло, работает


Насадки CS Medica AP-43 (пародонтальные) (2 шт.) для ирригаторов OS-1, CS-32 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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