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Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. купить с доставкой в Москве
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Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.

2 Отзывы
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Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 1
Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 2
Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 3
Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
  • Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 1
  • Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 2
  • Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 3
  • Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510530
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.

Насадки для ирригатора CS Medica Aquapulsar (ортодонтальные) AP-12 (2 шт) предназначены для для эффективного и бережного ухода за брекет-системами и ортодонтическими конструкциями. Совместимы с ирригаторами CS Medica модели OS-1.

Отзывы о товаре Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт.

Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательные насадки, пришли быстро через Достависту, очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли хорошо упакованные. Мы переживали тк читали отзывы и они неготивные. Насадки целые и прекрасно справляются со своей функцией.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Насадки для ирригатора CS Medica Aquapulsar (ортодонтальные) AP-12 (2 шт) предназначены для для эффективного и бережного ухода за брекет-системами и ортодонтическими конструкциями. Совместимы с ирригаторами CS Medica модели OS-1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательные насадки, пришли быстро через Достависту, очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли хорошо упакованные. Мы переживали тк читали отзывы и они неготивные. Насадки целые и прекрасно справляются со своей функцией.


Насадки CS Medica AP-12 (ортодонтальные) для ирригатора полости рта CS Medica AquaPulsar OS-1 (2 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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