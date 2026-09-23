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Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка

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Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка - фото 1
Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка - фото 2
Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Claude Nougaro
Альбом (сингл)
Nougayork
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка - фото 1
  • Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка - фото 2
  • Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500802
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295015961]
Исполнитель
Claude Nougaro
Альбом (сингл)
Nougayork
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка

Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295015961]
Исполнитель
Claude Nougaro
Альбом (сингл)
Nougayork
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Claude Nougaro - Nougayork (0190295015961) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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