Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E)

Описание

Предупредить инсульт в ваших силах! Тонометр OMRON помогает контролировать артериальную гипертонию — основной фактор риска развития инсульта.

Технология интеллектуального измерения Intellisense

- революция в области контроля артериального давления. Новый тонометр на плечо «все в одном» OMRON EVOLV. Современный тонометр без трубок и проводовАртериальное давление - величина индивидуальная для каждого пользователя на момент конкретного измерения.Все японские тонометры OMRON c запатентованной системой Intellisense учитывают состояние сосудов пациента при измерении и рассчитывают давление исходя из трех возможных показателей: ЧСС, времени и осцилляций, что позволяет пациенту быть уверенным в точности полученного результата.Intellisense анализирует и выбирает необходимое из сотни тысяч возможных комбинаций результатов артериального давления человека.•OMRON connectПриложение для легкого сохранения, просмотра и управления личными данными о здоровье•Беспроводная передача данных через BluetoothБеспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT•Клинически апробированЭлектронные тонометры OMRON обеспечивают максимальную точность измерений. Каждый тонометр OMRON имеет клинически апробированный алгоритм измерения артериального давления.•Умная манжета Intelli Wrap (22 - 42 см)Благодаря уникальной технологии 360° область измерения осуществляется по всей окружность руки. Манжета обеспечивает точные результаты измерения при любом положении манжеты на плече.•Индикатор аритмииНерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.•Индикатор движенияЕсли во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.Светодиодный индикатор правильной фиксации манжетыЯвляется залогом точного измерения. Индикатор сигнализирует, правильно или нет наложена манжета и могло ли это повлиять на результат измерения.•OLED-дисплейНасыщенные цвета и энергосбережение: преимущества OLED•Индикатор синхронизацииЕсли на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.•Все в одномПрибор без трубок, без проводов. Очень компактный. Измеряет артериальное давление в любом месте, в любое время. Не требует усилий.•Стильный дизайнФутуристичный стильный дизайн•Электронный блок со встроенной манжетой•Комплект элементов питания типа «ААА»•Руководство по эксплуатации•Инструкция по установке приложения•Футляр для хранения прибора•Гарантийный талон