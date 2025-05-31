Top.Mail.Ru
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)

33 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 1
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 2
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 3
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 4
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 5
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 6
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 7
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 8
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 9
Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 1
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 2
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 3
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 4
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 5
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 6
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 7
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 8
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 9
  • Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 83203
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
да
Высота, см
6.4
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22x32
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х12
Вес, г.
400

Описание товара Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)

Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.

Особенности и преимущества:

  • Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
  • В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
  • Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
  • Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
  • Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
  • Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
  • Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
  • Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
  • Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
  • После использования устройство автоматически отключается;
  • Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.

Комплектация:

  • Электронный блок; 
  • Манжета среднего размера; 
  • Руководство по эксплуатации; 
  • Футляр для хранения прибора; 
  • Комплект элементов питания; 
  • Гарантийный талон; 
  • Журнал для записи артериального давления.

Видео:

Видеообзор на Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)

Видеообзор Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, адаптор подошёл от предыдущего аппарата.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Мягкая манжета, солидный вид прибора. По показаниям сказать пока ничего не могу, давление скачет вслед за вспышками солнца, но хочется верить в правильности показаний.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала думали, что только на батарейках, но увидели гнездо для адаптера. Но самого адаптера для сети нет в комплекте. Или не доложили. Жаль, придется покупать. Звезду не снимаю, качество измерений устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
данный товар идёт без БП, будьте внимательны,покупал маме!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Нормальный тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная техника. Это второй за 20 лет.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит норм в разы дешевле, чем в аптеках , но есть одно НО. Просьба крупными буквами писать что НЕТ АДАПТЕРА в комплекте . Приобрели на подарок, только обрадовалась что можно курьером в течение часа, а теперь сижу вся при параде и не могу пойти на ДР ищу где купить адаптер, чтоб сегодня подарить полный провал ребят....
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
очень нужен был тонометр быстро. Так и получилось, цена, качество и скорость доставки на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виктория И.

Достоинства:


Комментарий:
корректирую отзыв, батарейки нашлись, все работает отлично. Я невнимательно посмотрела
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Эдуард Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает, а это главное. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный помощник в контроле здоровья
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло как и обещали, упаковки нет совсем. Только фирменная коробка без контрольного стикера. За это и снял звезду. Но всё цело и комплектно. И главное работает, а как долго сможет, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший тонометр, батарейки были в комплекте, все пришло целое, товаром довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тонометр, оригинал. Полный комплект. Используем на батарейках. В работе уже несколько месяцев, без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая точность измерения
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Меряет хорошо и быстро, батарейки в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
А Ш.

Достоинства:


Комментарий:
купила тонометр и не увидела, что он без вилки и провода для электрического включения тонометра. Очень жаль, что так продаёте аппарат для для измерения давления. Люди не обращают на это внимание, думая , что должен быть комплект. Каким образом можно приобрести эл.провод с вилкой? какой у него артикул?
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доставили быстро, упаковка не нарушена, прибор работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь, работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, жаль без блока питания, пришлось заказать отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий. Доставка и упаковка отличные. Единственный минус - в комплекте нет блока питания работы от сети 220 В (для кого-то принципиально) . Батарейки в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
игорь к.

Достоинства:


Комментарий:
работает, показывает точно, желательно сразу поменять батарейки из комплекта на щелочные.покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
А Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает.пришел в коробке без пленки,но все на месте.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Tref

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. В комплекте нету зарядного устройства. Есть только батарейки.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тонометр, как все Omron
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка нарушена заклеина скотчем
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр понравился. Очень компактный, небольшой. Тонкая манжета не передавливает руку. Предыдущий тонометр прослужил 17 лет. Надеюсь на такую же работу этого тонометра. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Митрофанов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Хронический гипертоник. Врач назначил ежесуточный мониторинг артериального давления с записью показаний в дневнике вместе с дополнительными обследованиями и анализами. Купил для этого вот такой тонометр (как у самого врача в кабинете был). В отличие от некоторых других, которыми пользовался, ощущения приятнее - не перебарщивает при надувании муфты. Будто чувствует, что вот настолько надуть надо, и все, что дальше, уже избыточно будет. Как следствие - отсутствие неприятных ощущений в процессе измерения. Субъективно - достаточно высокая точность измерения (сравнивал с ручным тонометром со стетоскопом). Пульс, кстати, тоже довольно точно определяет. Память измерений есть и работает, но не пользовался ни разу, честно говоря. Померил, записал в дневник, и все. Очень прост в использовании: в одной кнопке ошибиться трудно. В общем, свою функцию выполняет, своих денег, считаю, стоит.
25.07.2019
Екатерина

Достоинства:
Отличная цена и качество товара

Комментарий:
Качественный товар по отличной цене ,удобство получения !спасибо магазину ,обязательно вернусь к вам ещё !
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2019
Виталий

Достоинства:
Надежность бренда. Родственники используют около 5 лет другие модели, ничего не ломается.

Недостатки:
Манжета маленькая, лишний вес и "качкам" не подойдет. Странно, на купленном давно М1(ручная груша) манжета большая.

Комментарий:
Купил М2 в подарок. Дома есть модели М1(ручной)и М6, мериют одинаково. М6 купил из за сильной аритмии бабули, думали не правильно мериет, но всё одинаково точно(хоть и большая разница в цене), он её успокоил. Совет: М2 и М6 разница в дизайне и датчиках движения руки, размере манжеты, у М6 экономия батареек, очень долго живут. В остальном все танометры этой фирмы мериют одинаково. М6 трудится 4 года по 3-6 раз вдень замеры, все отлично, батарейки 1 раз в год меняю.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
ZOOMEX RED

Достоинства:
Простой в спользовании, компактный, есть сумочка для траспртировки, стоит недорого, батарейки в комплекте, точно измеряет давление.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Недорогая модель, но все что необходимо измеряет.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
Вика Мазур

Достоинства:
Точные показания, не оставляет следов на руке.

Недостатки:
Всё понравилось, недостатков не выявлено.

Комментарий:
Пользуюсь ежедневно уже более полугода, по показаниям не врет, есть небольшие расхождения на разных руках в одно и тоже время, но разница небольшая. Инструкция подробная, на русском языке. Управление легкое. Есть как показания давления, так и показания пульса, так что любые отклонения от нормы показываются на дисплее.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
мария шварц

Достоинства:
Точный, простой, недорогой.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Тонометр брала для родителей, они у меня люди пожилые, поэтому старалась выбрать тонометр максимально простой в использовании. Тонометр им понравился, сказали удобный и цифры на дисплее крупные, видно их хорошо. Уже используют его на протяжении 2-х месяцев. Есть встроенная память – может запоминать до 30 измерений. Так что можно сверить или просмотреть изменения показаний в динамике. В общем, эта модель тонометра намного обгоняет их предыдущий механический аппарат. И этим тонометром удобно мерить давление самостоятельно.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
да
Высота, см
6.4
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22x32
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.4
Страна производитель
Китай
Описание

Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.

Особенности и преимущества:

  • Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
  • В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
  • Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
  • Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
  • Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
  • Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
  • Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
  • Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
  • Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
  • После использования устройство автоматически отключается;
  • Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.

Комплектация:

  • Электронный блок; 
  • Манжета среднего размера; 
  • Руководство по эксплуатации; 
  • Футляр для хранения прибора; 
  • Комплект элементов питания; 
  • Гарантийный талон; 
  • Журнал для записи артериального давления.

Видео:

Видеообзор на Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)

Видеообзор Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)


Смотрите также: Тонометры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, адаптор подошёл от предыдущего аппарата.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Мягкая манжета, солидный вид прибора. По показаниям сказать пока ничего не могу, давление скачет вслед за вспышками солнца, но хочется верить в правильности показаний.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала думали, что только на батарейках, но увидели гнездо для адаптера. Но самого адаптера для сети нет в комплекте. Или не доложили. Жаль, придется покупать. Звезду не снимаю, качество измерений устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
данный товар идёт без БП, будьте внимательны,покупал маме!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Нормальный тонометр.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная техника. Это второй за 20 лет.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит норм в разы дешевле, чем в аптеках , но есть одно НО. Просьба крупными буквами писать что НЕТ АДАПТЕРА в комплекте . Приобрели на подарок, только обрадовалась что можно курьером в течение часа, а теперь сижу вся при параде и не могу пойти на ДР ищу где купить адаптер, чтоб сегодня подарить полный провал ребят....
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
очень нужен был тонометр быстро. Так и получилось, цена, качество и скорость доставки на высоте!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виктория И.

Достоинства:


Комментарий:
корректирую отзыв, батарейки нашлись, все работает отлично. Я невнимательно посмотрела
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Эдуард Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает, а это главное. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный помощник в контроле здоровья
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло как и обещали, упаковки нет совсем. Только фирменная коробка без контрольного стикера. За это и снял звезду. Но всё цело и комплектно. И главное работает, а как долго сможет, время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший тонометр, батарейки были в комплекте, все пришло целое, товаром довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тонометр, оригинал. Полный комплект. Используем на батарейках. В работе уже несколько месяцев, без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая точность измерения
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Меряет хорошо и быстро, батарейки в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
А Ш.

Достоинства:


Комментарий:
купила тонометр и не увидела, что он без вилки и провода для электрического включения тонометра. Очень жаль, что так продаёте аппарат для для измерения давления. Люди не обращают на это внимание, думая , что должен быть комплект. Каким образом можно приобрести эл.провод с вилкой? какой у него артикул?
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доставили быстро, упаковка не нарушена, прибор работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь, работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, жаль без блока питания, пришлось заказать отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий. Доставка и упаковка отличные. Единственный минус - в комплекте нет блока питания работы от сети 220 В (для кого-то принципиально) . Батарейки в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
игорь к.

Достоинства:


Комментарий:
работает, показывает точно, желательно сразу поменять батарейки из комплекта на щелочные.покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
А Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает.пришел в коробке без пленки,но все на месте.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Tref

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. В комплекте нету зарядного устройства. Есть только батарейки.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тонометр, как все Omron
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка нарушена заклеина скотчем
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр понравился. Очень компактный, небольшой. Тонкая манжета не передавливает руку. Предыдущий тонометр прослужил 17 лет. Надеюсь на такую же работу этого тонометра. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Митрофанов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Хронический гипертоник. Врач назначил ежесуточный мониторинг артериального давления с записью показаний в дневнике вместе с дополнительными обследованиями и анализами. Купил для этого вот такой тонометр (как у самого врача в кабинете был). В отличие от некоторых других, которыми пользовался, ощущения приятнее - не перебарщивает при надувании муфты. Будто чувствует, что вот настолько надуть надо, и все, что дальше, уже избыточно будет. Как следствие - отсутствие неприятных ощущений в процессе измерения. Субъективно - достаточно высокая точность измерения (сравнивал с ручным тонометром со стетоскопом). Пульс, кстати, тоже довольно точно определяет. Память измерений есть и работает, но не пользовался ни разу, честно говоря. Померил, записал в дневник, и все. Очень прост в использовании: в одной кнопке ошибиться трудно. В общем, свою функцию выполняет, своих денег, считаю, стоит.
25.07.2019
Екатерина

Достоинства:
Отличная цена и качество товара

Комментарий:
Качественный товар по отличной цене ,удобство получения !спасибо магазину ,обязательно вернусь к вам ещё !
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2019
Виталий

Достоинства:
Надежность бренда. Родственники используют около 5 лет другие модели, ничего не ломается.

Недостатки:
Манжета маленькая, лишний вес и "качкам" не подойдет. Странно, на купленном давно М1(ручная груша) манжета большая.

Комментарий:
Купил М2 в подарок. Дома есть модели М1(ручной)и М6, мериют одинаково. М6 купил из за сильной аритмии бабули, думали не правильно мериет, но всё одинаково точно(хоть и большая разница в цене), он её успокоил. Совет: М2 и М6 разница в дизайне и датчиках движения руки, размере манжеты, у М6 экономия батареек, очень долго живут. В остальном все танометры этой фирмы мериют одинаково. М6 трудится 4 года по 3-6 раз вдень замеры, все отлично, батарейки 1 раз в год меняю.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
ZOOMEX RED

Достоинства:
Простой в спользовании, компактный, есть сумочка для траспртировки, стоит недорого, батарейки в комплекте, точно измеряет давление.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Недорогая модель, но все что необходимо измеряет.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
Вика Мазур

Достоинства:
Точные показания, не оставляет следов на руке.

Недостатки:
Всё понравилось, недостатков не выявлено.

Комментарий:
Пользуюсь ежедневно уже более полугода, по показаниям не врет, есть небольшие расхождения на разных руках в одно и тоже время, но разница небольшая. Инструкция подробная, на русском языке. Управление легкое. Есть как показания давления, так и показания пульса, так что любые отклонения от нормы показываются на дисплее.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
мария шварц

Достоинства:
Точный, простой, недорогой.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Тонометр брала для родителей, они у меня люди пожилые, поэтому старалась выбрать тонометр максимально простой в использовании. Тонометр им понравился, сказали удобный и цифры на дисплее крупные, видно их хорошо. Уже используют его на протяжении 2-х месяцев. Есть встроенная память – может запоминать до 30 измерений. Так что можно сверить или просмотреть изменения показаний в динамике. В общем, эта модель тонометра намного обгоняет их предыдущий механический аппарат. И этим тонометром удобно мерить давление самостоятельно.


Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...