Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant
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Характеристики
Описание товара Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 Infant
Стетофонендоскоп неонатальный CS Medica CS-400 создан для работы с новорожденными и детьми до года.
Прибор предназначен для практикующих специалистов: неонатологов, педиатров, а также врачей общей практики, врачей неотложной помощи, кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей, имеющих дело с новорожденными детьми и пациентами до года.
Многофункциональный инструмент предназначен для диагностики работы внутренних органов: для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других звуков, возникающих в организме.
Стетофонендоскоп имеет анатомическую форму дужек оголовья, что повышает уровень звукоизоляции и создает дополнительный комфорт в использовании. В комплекте к прибору имеются 2 дополнительные пары ушных олив и одна запасная мембрана. Ушные оливы отличаются наличием резьбы, что облегчает задачу их замены.
Колокол и диафрагма уменьшены в диаметре – специально для выслушивания маленьких детей, а наличие пластиковых ободков не вызывает чувство холода у малышей при осмотре. Комфортная длина звукопровода – 62 см, позволяет проводить осмотр с комфортом и для врача, и для пациента.
Комплектация:
•Головка фонендоскопа с поворотным переключателем
•Оголовье с эластичными оливами
•Звукопровод
•Оливы средние
•Оливы малые
•Мембрана средняя
•Упаковка для сменных принадлежностей
•Руководство по эксплуатации
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Прибор предназначен для практикующих специалистов: неонатологов, педиатров, а также врачей общей практики, врачей неотложной помощи, кардиологов, пульмонологов и врачей других специальностей, имеющих дело с новорожденными детьми и пациентами до года.
Многофункциональный инструмент предназначен для диагностики работы внутренних органов: для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других звуков, возникающих в организме.
Стетофонендоскоп имеет анатомическую форму дужек оголовья, что повышает уровень звукоизоляции и создает дополнительный комфорт в использовании. В комплекте к прибору имеются 2 дополнительные пары ушных олив и одна запасная мембрана. Ушные оливы отличаются наличием резьбы, что облегчает задачу их замены.
Колокол и диафрагма уменьшены в диаметре – специально для выслушивания маленьких детей, а наличие пластиковых ободков не вызывает чувство холода у малышей при осмотре. Комфортная длина звукопровода – 62 см, позволяет проводить осмотр с комфортом и для врача, и для пациента.
Комплектация:
•Головка фонендоскопа с поворотным переключателем
•Оголовье с эластичными оливами
•Звукопровод
•Оливы средние
•Оливы малые
•Мембрана средняя
•Упаковка для сменных принадлежностей
•Руководство по эксплуатации
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