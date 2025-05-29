Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU)

Источник: Я ндекс Маркет

Александр Е.



Фотки для понимания размеров приложены. Долго выбирал между разными версиями RS, решил взять тот, что "покруче". Разница между ними есть как минимум в размерах. Данная модель действительно очень маленькая и компактная. По ширине и длине они примерно все одинаковые, но по толщине разница по отношению к остальным RS почти в 2 раза! Вероятно, из-за другой манжеты - мягкой и компактной. По поводу всяких функций и их необходимости. Скажем, измерение средних значений - это приятный бонус. А вот положение руки - это может быть для кого-то огромным плюсом, а для кого-то бесполезной вещью. Дело в том, что согласно приложенной инструкции, не для всех людей такое "правильное" положение будет правильным из-за физиологических особенностей. Для данного прибора, в отличии от плечевого, крайне важно правильная позиция. Эту функцию можно отключить, если что. Но вот что она правда позволяет добиться - это почти одинаковых результатов при измерениях, даже если эти результаты для кого-то завышены, а для кого-то - занижены. Сравнив показания с другими приборами и сделав мысленно поправку, можно получать достаточно точные измерения при разных условиях, в разных местах, т.к. данная функция всегда будет подсказывать как держать руку. Компрессор реально бесшумный. От слова "совсем". Теперь по поводу Omron Connect. Тут спрашивают всякие разные вопросы...пишут про то, что России нет в выборе стран в этом приложении. Ну да, так оно и есть. А не все ли равно? Я вот выбрал Беларусь (это происходит уже в самом приложении)...и - никаких проблем =) Все на русском, все работает. Так что с приложением все ок если выбрать какую-нибудь другую страну. Я вообще особо не понял на что это влияет - все функции приложения доступны (ну или основные, самые необходимые). По факту из самых компактных устройств для измерения АД этот вариант - один из самых лучших. Даже по сравнению с теми же умными часами (которые уже с манжетой), данный прибор во-первых, является медицинским прибором официально, а во-вторых, позволяет получать стабильные результаты за счет датчиков фиксации манжеты и положения руки. Плюс цена сильно отличается в пользу этого. И время работы. Успел сравнить только с классическим тонометром. Показания вполне сошлись +/- погрешность. Пока это мои первые впечатления. Если что-то изменится - внесу правки в отзыв.