Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб.
В наличии
Код товара: 496413
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
300
Описание товара Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25)
Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов. Защита от падений с высоты до двух метров, пыле- и водонепроницаемость со степенью защиты IP55 означают, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания. Вы также можете зафиксировать накопитель на ремне или рюкзаке с помощью удобного крепления для карабина, что обеспечит дополнительную защиту в пути. Вы можете защитить конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES4.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 480 руб.3370 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK)
-
В наличииЦена 13 640 руб.3410 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25A3 1Tb Black (TS1TSJ25A3K)
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25M3S Slim 2Tb (TS2TSJ25M3S)
-
В наличииЦена 14 680 руб.3670 руб. в СплитВнешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL)
-
В наличииЦена 15 070 руб.3768 руб. в СплитВнешний SSD Kingston XS2000 1.0Tb (SXS2000/1000G)
-
В наличииЦена 15 490 руб.3873 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B)
-
В наличииЦена 15 570 руб.3893 руб. в СплитВнешний SSD Kingston XS1000 1TB (SXS1000/1000G) черный
-
В наличииЦена 15 650 руб.3913 руб. в СплитВнешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK)
-
В наличииЦена 15 810 руб.3953 руб. в СплитВнешний HDD WD Elements Portable 4Tb Black (WDBU6Y0040BBK-WESN)
-
В наличииЦена 16 210 руб.4053 руб. в СплитВнешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK]
-
В наличииЦена 16 710 руб.4178 руб. в СплитВнешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3...
-
В наличииЦена 16 960 руб.4240 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400)
Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов. Защита от падений с высоты до двух метров, пыле- и водонепроницаемость со степенью защиты IP55 означают, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания. Вы также можете зафиксировать накопитель на ремне или рюкзаке с помощью удобного крепления для карабина, что обеспечит дополнительную защиту в пути. Вы можете защитить конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES4.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - стоимость товара 13270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25)