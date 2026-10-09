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Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25)

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Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 1
Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 2
Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 3
Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 4
Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 5
Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 6
Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 1
  • Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 2
  • Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 3
  • Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 4
  • Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 5
  • Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 6
  • Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 270 руб. 
Начислим 213 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496413
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25)
13 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25)

Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов. Защита от падений с высоты до двух метров, пыле- и водонепроницаемость со степенью защиты IP55 означают, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания. Вы также можете зафиксировать накопитель на ремне или рюкзаке с помощью удобного крепления для карабина, что обеспечит дополнительную защиту в пути. Вы можете защитить конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES4.

Отзывы о товаре Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов. Защита от падений с высоты до двух метров, пыле- и водонепроницаемость со степенью защиты IP55 означают, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания. Вы также можете зафиксировать накопитель на ремне или рюкзаке с помощью удобного крепления для карабина, что обеспечит дополнительную защиту в пути. Вы можете защитить конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Sandisk 500GB (SDSSDE61-500G-G25) - стоимость товара 13270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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