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Мобильный телефон MAXVI B9 RED купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон MAXVI B9 RED

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Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 1
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Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 3
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 4
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 5
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 6
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 7
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 8
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 9
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 10
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 11
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 12
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 13
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 14
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 15
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 16
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 17
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 18
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 19
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 20
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 21
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 22
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 23
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 24
Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
2000
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 1
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 2
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 3
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 4
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 5
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 6
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 7
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 8
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 9
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 10
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 11
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 12
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 13
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 14
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 15
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 16
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 17
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 18
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 19
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 20
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 21
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 22
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 23
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 24
  • Мобильный телефон MAXVI B9 RED - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
2 140 руб.  2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496224
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Габариты
137.5x59.5x17 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон MAXVI B9 RED

Maxvi B9 - телефон, имеющий свою неповторимую индивидуальность. Корпус этого аппарата разработан нами с учетом всего имеющегося опыта, что позволяет назвать Maxvi B9 одним из самых эргономичных девайсов. В дополнение к этому громкий динамик, дисплей с диагональю 2,8’’, камера 0,3Mpx, ёмкая батарея 2000 мАч - сочетание, которое придется Вам по душе!

Отзывы о товаре Мобильный телефон MAXVI B9 RED




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Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Габариты
137.5x59.5x17 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Maxvi B9 - телефон, имеющий свою неповторимую индивидуальность. Корпус этого аппарата разработан нами с учетом всего имеющегося опыта, что позволяет назвать Maxvi B9 одним из самых эргономичных девайсов. В дополнение к этому громкий динамик, дисплей с диагональю 2,8’’, камера 0,3Mpx, ёмкая батарея 2000 мАч - сочетание, которое придется Вам по душе!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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