Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Эти мобильные телефоны снабжены всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить комфортное общение и использование в различных ситуациях. Телефон BQ оснащен аккумулятором типа Li-Ion емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Дисплей с диагональю 2,8 дюйма обеспечивает чёткое и яркое изображение, делая взаимодействие с устройством легким и удобным. Весит устройство всего 0,171 кг, что делает его легким и компактным для повседневного использования. Несмотря на свою простоту, телефон оборудован камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты. Защита сенсорного экрана не предусмотрена, что подчеркивает его классический кнопочный дизайн. Аппарат поддерживает использование mini-SIM карты, а также позволяет расширить память с помощью карты памяти объемом до 32 ГБ. Модель выполнена в классическом моноблочном корпусе и не предназначена для экстремальных условий эксплуатации, так как не обладает ударопрочным корпусом. Зарядка осуществляется с помощью стандартного micro-USB разъема, что делает процесс питания устройства простым и удобным. Отсутствие Wi-Fi и кнопки SOS делает этот телефон идеальным вариантом для тех, кто предпочитает использовать устройство именно для звонков и SMS, ценя в первую очередь надежность и удобство.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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