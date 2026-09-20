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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black

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Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578217
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Габариты
60x145x19мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Эти мобильные телефоны снабжены всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить комфортное общение и использование в различных ситуациях. Телефон BQ оснащен аккумулятором типа Li-Ion емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Дисплей с диагональю 2,8 дюйма обеспечивает чёткое и яркое изображение, делая взаимодействие с устройством легким и удобным. Весит устройство всего 0,171 кг, что делает его легким и компактным для повседневного использования. Несмотря на свою простоту, телефон оборудован камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты. Защита сенсорного экрана не предусмотрена, что подчеркивает его классический кнопочный дизайн. Аппарат поддерживает использование mini-SIM карты, а также позволяет расширить память с помощью карты памяти объемом до 32 ГБ. Модель выполнена в классическом моноблочном корпусе и не предназначена для экстремальных условий эксплуатации, так как не обладает ударопрочным корпусом. Зарядка осуществляется с помощью стандартного micro-USB разъема, что делает процесс питания устройства простым и удобным. Отсутствие Wi-Fi и кнопки SOS делает этот телефон идеальным вариантом для тех, кто предпочитает использовать устройство именно для звонков и SMS, ценя в первую очередь надежность и удобство.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Blue Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Габариты
60x145x19мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Эти мобильные телефоны снабжены всеми необходимыми характеристиками, чтобы обеспечить комфортное общение и использование в различных ситуациях. Телефон BQ оснащен аккумулятором типа Li-Ion емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Дисплей с диагональю 2,8 дюйма обеспечивает чёткое и яркое изображение, делая взаимодействие с устройством легким и удобным. Весит устройство всего 0,171 кг, что делает его легким и компактным для повседневного использования. Несмотря на свою простоту, телефон оборудован камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты. Защита сенсорного экрана не предусмотрена, что подчеркивает его классический кнопочный дизайн. Аппарат поддерживает использование mini-SIM карты, а также позволяет расширить память с помощью карты памяти объемом до 32 ГБ. Модель выполнена в классическом моноблочном корпусе и не предназначена для экстремальных условий эксплуатации, так как не обладает ударопрочным корпусом. Зарядка осуществляется с помощью стандартного micro-USB разъема, что делает процесс питания устройства простым и удобным. Отсутствие Wi-Fi и кнопки SOS делает этот телефон идеальным вариантом для тех, кто предпочитает использовать устройство именно для звонков и SMS, ценя в первую очередь надежность и удобство.
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Отзывы


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