Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
800
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 663272
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red
Кнопочный телефон BQ - это надежное и простое в использовании устройство для тех, кто ценит функциональность и традиционный дизайн. Этот мобильный телефон выполнен в ярком красном цвете и имеет форм-фактор раскладушки, что обеспечивает дополнительную защиту экрана и клавиатуры в сложенном состоянии.
С экраном диагональю 2,4 дюйма и весом всего 89 грамм, данный телефон идеально подходит для ежедневного использования. Телефон оснащен аккумулятором Li-Ion емкостью 800 мА·ч, что обеспечивает достойное время работы без необходимости частой подзарядки.
Поддержка Bluetooth дает возможность удобной передачи данных между устройствами, а возможность использования двух SIM-карт сделает телефон великолепным выбором для пользователей, которые хотят совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана делает это устройство особенно привлекательным для пользователей, которые предпочитают простоту и надежность.
Хотя в конструкции отсутствует кнопка SOS и функции GPS/Глонасс, телефон BQ остается универсальным и доступным вариантом для тех, кто ищет классический и надежный кнопочный телефон.
Кнопочный телефон BQ - это надежное и простое в использовании устройство для тех, кто ценит функциональность и традиционный дизайн. Этот мобильный телефон выполнен в ярком красном цвете и имеет форм-фактор раскладушки, что обеспечивает дополнительную защиту экрана и клавиатуры в сложенном состоянии.
С экраном диагональю 2,4 дюйма и весом всего 89 грамм, данный телефон идеально подходит для ежедневного использования. Телефон оснащен аккумулятором Li-Ion емкостью 800 мА·ч, что обеспечивает достойное время работы без необходимости частой подзарядки.
Поддержка Bluetooth дает возможность удобной передачи данных между устройствами, а возможность использования двух SIM-карт сделает телефон великолепным выбором для пользователей, которые хотят совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана делает это устройство особенно привлекательным для пользователей, которые предпочитают простоту и надежность.
Хотя в конструкции отсутствует кнопка SOS и функции GPS/Глонасс, телефон BQ остается универсальным и доступным вариантом для тех, кто ищет классический и надежный кнопочный телефон.
Мобильный телефон BQ 2411 Shell Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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