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Мобильный телефон Xenium X240 Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Xenium X240 Black

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Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 1
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 2
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 3
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 4
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 5
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 6
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 7
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 8
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 9
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 10
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 11
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 12
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 13
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 14
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 15
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 16
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 17
Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 1
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 2
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 3
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 4
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 5
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 6
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 7
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 8
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 9
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 10
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 11
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 12
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 13
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 14
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 15
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 16
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 17
  • Мобильный телефон Xenium X240 Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674256
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Характеристики

Бренд
XENIUM
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1700
Время работы в режиме ожидания
1165
Габариты
53x124.8x14мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Xenium X240 Black

Сотовый телефон Xenium X240 оснащен цветным 2.4-дюймовым экраном TFT с разрешением 320x240 пикселей. Он передает четкую и красочную картинку. Под экраном расположен клавиатурный блок с кнопками управления. В устройстве есть слоты для установки 2 карт сотовых операторов формата Mini-SIM. Они работают в режиме ожидания. Сотовый телефон Xenium X240 выполнен в моноблочном пластиковом корпусе черного цвета. Плеер MP3 и FM-радио позволяют прослушивать музыку. Для фотографий и видео предусмотрена камера 0.3 Мп со вспышкой. При помощи встроенного фонарика можно освещать пространство в темноте. Время автономной работы телефона от съемного аккумулятора емкостью 1700 мА*ч составляет 20 часов в режиме разговора.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X240 Black




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Характеристики
Бренд
XENIUM
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1700
Время работы в режиме ожидания
1165
Габариты
53x124.8x14мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Xenium X240 оснащен цветным 2.4-дюймовым экраном TFT с разрешением 320x240 пикселей. Он передает четкую и красочную картинку. Под экраном расположен клавиатурный блок с кнопками управления. В устройстве есть слоты для установки 2 карт сотовых операторов формата Mini-SIM. Они работают в режиме ожидания. Сотовый телефон Xenium X240 выполнен в моноблочном пластиковом корпусе черного цвета. Плеер MP3 и FM-радио позволяют прослушивать музыку. Для фотографий и видео предусмотрена камера 0.3 Мп со вспышкой. При помощи встроенного фонарика можно освещать пространство в темноте. Время автономной работы телефона от съемного аккумулятора емкостью 1700 мА*ч составляет 20 часов в режиме разговора.
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