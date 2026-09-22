Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 5
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723386
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
65x80.4x21мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
183

Описание товара Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red

Сотовый телефон BQ 2456 Pocket в красно-черном дизайне выполнен в формате раскладушки, который защищает дисплей от механических повреждений, а также уберегает от случайного нажатия кнопок. Цветной экран диагональю 2.4" показывает изображение в разрешении 320x240. Технология IPS обеспечивает насыщенность цветов и более глубокую передачу темных оттенков. Телефон BQ 2456 Pocket имеет слот, в который можно установить карту памяти объемом до 32 Гб. Модель поддерживает форматы microSD и microSDHC. Также есть 2 разъема для sim-карт Nano-SIM. Устройство имеет съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч и интерфейс для зарядки USB Type-C. Среди функций телефона также есть видеоплеер, воспроизведение FM-радио, диктофон и встроенный фонарик. Также есть несколько предустановленных игр.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
65x80.4x21мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 2456 Pocket в красно-черном дизайне выполнен в формате раскладушки, который защищает дисплей от механических повреждений, а также уберегает от случайного нажатия кнопок. Цветной экран диагональю 2.4" показывает изображение в разрешении 320x240. Технология IPS обеспечивает насыщенность цветов и более глубокую передачу темных оттенков. Телефон BQ 2456 Pocket имеет слот, в который можно установить карту памяти объемом до 32 Гб. Модель поддерживает форматы microSD и microSDHC. Также есть 2 разъема для sim-карт Nano-SIM. Устройство имеет съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч и интерфейс для зарядки USB Type-C. Среди функций телефона также есть видеоплеер, воспроизведение FM-радио, диктофон и встроенный фонарик. Также есть несколько предустановленных игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...