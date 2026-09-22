Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723386
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red
Сотовый телефон BQ 2456 Pocket в красно-черном дизайне выполнен в формате раскладушки, который защищает дисплей от механических повреждений, а также уберегает от случайного нажатия кнопок. Цветной экран диагональю 2.4" показывает изображение в разрешении 320x240. Технология IPS обеспечивает насыщенность цветов и более глубокую передачу темных оттенков.
Телефон BQ 2456 Pocket имеет слот, в который можно установить карту памяти объемом до 32 Гб. Модель поддерживает форматы microSD и microSDHC. Также есть 2 разъема для sim-карт Nano-SIM. Устройство имеет съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч и интерфейс для зарядки USB Type-C. Среди функций телефона также есть видеоплеер, воспроизведение FM-радио, диктофон и встроенный фонарик. Также есть несколько предустановленных игр.
Сотовый телефон BQ 2456 Pocket в красно-черном дизайне выполнен в формате раскладушки, который защищает дисплей от механических повреждений, а также уберегает от случайного нажатия кнопок. Цветной экран диагональю 2.4" показывает изображение в разрешении 320x240. Технология IPS обеспечивает насыщенность цветов и более глубокую передачу темных оттенков.
Телефон BQ 2456 Pocket имеет слот, в который можно установить карту памяти объемом до 32 Гб. Модель поддерживает форматы microSD и microSDHC. Также есть 2 разъема для sim-карт Nano-SIM. Устройство имеет съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч и интерфейс для зарядки USB Type-C. Среди функций телефона также есть видеоплеер, воспроизведение FM-радио, диктофон и встроенный фонарик. Также есть несколько предустановленных игр.
Мобильный телефон BQ 2456 Pocket Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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