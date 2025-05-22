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Мобильный телефон Nokia 106 (TA-1564) DS EAC Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Nokia 106 (TA-1564) DS EAC Red

9 Отзывы
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Мобильный телефон Nokia 106 (TA-1564) DS EAC Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Разрешение экрана
160x120
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
1 970 руб.  2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644495
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Характеристики

Бренд
nokia
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Разрешение экрана
160x120
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
528
Габариты
49.4х115.1х14.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
260

Описание товара Мобильный телефон Nokia 106 (TA-1564) DS EAC Red

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Nokia 106 (TA-1564) DS EAC Red

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё рабочее. Покупал для своей Бабушки. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, думал что будет хуже. При нажатии клавиш работает медленнее, чем старые версии Nokia, но вполне прилично. После нескольких дней использования батарея вполне устроила: за день не "сгорает", заряда хватает на дня 2 при редком использовании (покупал для пожилого человека). Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Прохожий

Достоинства:


Комментарий:
норм за эти деньги. главное - работает
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Но количество символов в Контактах всего 10. Это очень слабо при 2000 номерах памяти!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся неделю. Пока всё отлично. Товар оригинальный. Позже дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Бабушка довольна. Меню на русском языке.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Куртинова Елена

Достоинства:


Комментарий:
Телефон понравился, функции минимальные. Из минусов нет карты памяти, нужно будет приобретать.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Алла Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефончик обалденный! Качественный, радио соазу поймало 13 радиостанций, плотненький, работает отлично! Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычная звонилка. Батарея отработала 12 дней без подзарядки. Норм!



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Характеристики
Бренд
nokia
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Разрешение экрана
160x120
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Развернуть
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
528
Габариты
49.4х115.1х14.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё рабочее. Покупал для своей Бабушки. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, думал что будет хуже. При нажатии клавиш работает медленнее, чем старые версии Nokia, но вполне прилично. После нескольких дней использования батарея вполне устроила: за день не "сгорает", заряда хватает на дня 2 при редком использовании (покупал для пожилого человека). Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Прохожий

Достоинства:


Комментарий:
норм за эти деньги. главное - работает
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Но количество символов в Контактах всего 10. Это очень слабо при 2000 номерах памяти!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся неделю. Пока всё отлично. Товар оригинальный. Позже дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Бабушка довольна. Меню на русском языке.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Куртинова Елена

Достоинства:


Комментарий:
Телефон понравился, функции минимальные. Из минусов нет карты памяти, нужно будет приобретать.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Алла Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефончик обалденный! Качественный, радио соазу поймало 13 радиостанций, плотненький, работает отлично! Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычная звонилка. Батарея отработала 12 дней без подзарядки. Норм!


Мобильный телефон Nokia 106 (TA-1564) DS EAC Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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