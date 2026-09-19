Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Camouflage
Кнопочный телефон BQ представляет собой надежное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот телефон имеет классический дизайн и практичность, что делает его удобным в использовании. Телефон оснащен экраном диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320x240 пикселей, благодаря чему информация на дисплее читается легко. Несмотря на отсутствие сенсорного управления, кнопочное исполнение гарантирует надежность и быструю реакцию на действия пользователя. Одна из ключевых особенностей этого устройства — мощный аккумулятор на 5000 мА·ч, который обеспечивает долгие часы работы без подзарядки. Возможность съемного аккумулятора позволяет без труда заменять его при необходимости. Телефон поддерживает использование четырех SIM-карт, что делает его отличным вариантом для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Встроенная память объемом 32 Мб может быть расширена с помощью слота для карты памяти, предоставляя дополнительное пространство для хранения нужных данных. Кроме того, BQ оснащен Bluetooth, что позволяет подключаться к другим устройствам для обмена данными. При отсутствии Wi-Fi этот функционал обеспечивает необходимую связь. Телефон выполнен в компактных габаритах и весит всего 0,237 кг, что делает его удобным для ношения в кармане или сумке. Отсутствие кнопки SOS указывает на его преимущественно повседневное использование без акцента на экстренные ситуации. Мобильный телефон BQ идеально подходит для пользователей, которым требуется простое и практичное устройство для звонков и текстовых сообщений.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, С большим экраном
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