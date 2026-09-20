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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1700
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
2 760 руб.
3 090
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674260
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Описание товара Мобильный телефон Xenium X700 Black
Сотовый телефон Xenium X700 выполнен в моноблочном корпусе. Модель ориентирована на пожилых людей, предусмотрены клавиши с крупными, хорошо заметными цифрами, есть громкий сигнала вызова и кнопка SOS для быстрого вызова скорой помощи, других экстренных служб. Телефон поддерживает установку 2 Nano-SIM карт. Слот под карту microSD позволяет расширить память до 32 ГБ для хранения музыки, фото, других файлов.
Сотовый телефон Xenium X700 получил цветной экран диагональю 2.31 дюйма с разрешением 240?320 пикселей. Матрица TN поддерживает 65.5 тысяч цветов и оттенков экрана, отличается быстрым откликом на команды. Устройство питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 1 700 мАч. Батарея обеспечивает непрерывную работу в режиме разговора до 19 часов и в режиме ожидания до 49 дней.
Благодаря интерфейсу Bluetooth к телефону можно подключать беспроводную гарнитуру для приватного общения или прослушивания музыки. Встроенный MP3-плеер поддерживает популярные аудиоформаты — AMR, MIDI, MP3. На телефоне можно прослушивать радиоканалы через программу FM-радио, а также есть тыловая камера 0.3 МП с функцией съемки фото и видео. .
Сотовый телефон Xenium X700 выполнен в моноблочном корпусе. Модель ориентирована на пожилых людей, предусмотрены клавиши с крупными, хорошо заметными цифрами, есть громкий сигнала вызова и кнопка SOS для быстрого вызова скорой помощи, других экстренных служб. Телефон поддерживает установку 2 Nano-SIM карт. Слот под карту microSD позволяет расширить память до 32 ГБ для хранения музыки, фото, других файлов.
Сотовый телефон Xenium X700 получил цветной экран диагональю 2.31 дюйма с разрешением 240?320 пикселей. Матрица TN поддерживает 65.5 тысяч цветов и оттенков экрана, отличается быстрым откликом на команды. Устройство питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 1 700 мАч. Батарея обеспечивает непрерывную работу в режиме разговора до 19 часов и в режиме ожидания до 49 дней.
Благодаря интерфейсу Bluetooth к телефону можно подключать беспроводную гарнитуру для приватного общения или прослушивания музыки. Встроенный MP3-плеер поддерживает популярные аудиоформаты — AMR, MIDI, MP3. На телефоне можно прослушивать радиоканалы через программу FM-радио, а также есть тыловая камера 0.3 МП с функцией съемки фото и видео. .
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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