Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2449 Hammer Green
Кнопочный телефон BQ – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и практичность. Данная модель выполнена в элегантном зеленом цвете и имеет классический моноблочный дизайн. Среди ключевых характеристик телефона: - Экран с диагональю 2,4 дюйма, обеспечивающий удобство в использовании и чтении текстов. - Ёмкий аккумулятор на 4000 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без подзарядки, а также возможность его замены. - Поддержка Bluetooth, позволяющая легко обмениваться данными с другими устройствами. - Возможность использования двух mini-SIM карт, что отлично подойдет для разделения личных и рабочих контактов. - Наличие слота для карты памяти, благодаря чему вы можете расширить объем памяти для хранения важных файлов и мультимедиа. - Общий вес устройства составляет 0,215 кг, что делает его достаточно легким и удобным для ежедневного использования. Телефон не оснащён кнопкой SOS и ударопрочным корпусом, однако это компенсируется доступной ценой и надежностью. Этот BQ телефон станет отличным выбором для пользователей, которым требуется основной функционал и долговечность.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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