Мобильный телефон Xenium X800 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707664
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
да
Встроенная память (мб)
1024
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Время работы в режиме ожидания
1792
Габариты
56x128x15.7мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон Xenium X800 Black
Сотовый телефон Xenium X800 не только обеспечивает возможность звонков, но и оснащен функцией PowerBank. С его помощью вы можете заряжать другие устройства, когда нет доступа к розетке. Отличный выбор для поддержания связи в любых условиях.
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Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
да
Встроенная память (мб)
1024
Развернуть
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Время работы в режиме ожидания
1792
Габариты
56x128x15.7мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон Xenium X800 не только обеспечивает возможность звонков, но и оснащен функцией PowerBank. С его помощью вы можете заряжать другие устройства, когда нет доступа к розетке. Отличный выбор для поддержания связи в любых условиях.
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Достоинства:
качественная сборка
Недостатки:
нет
Комментарий:
Если нужен кнопочный телефон - однозначно рекомендую эту модель. Крепкий корпус с металической задней стенкой, то есть практически неубиваемый, если конечно специально его молотком не бить) Очень хорошо держит зарядку. Плеер и радио работают достойно. Динамик хороший. В дополнениеко всем плюсам - функция пауэр банка
Мобильный телефон Xenium X800 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X800 Black
Достоинства:
качественная сборка
Недостатки:
нет
Комментарий:
Если нужен кнопочный телефон - однозначно рекомендую эту модель. Крепкий корпус с металической задней стенкой, то есть практически неубиваемый, если конечно специально его молотком не бить) Очень хорошо держит зарядку. Плеер и радио работают достойно. Динамик хороший. В дополнениеко всем плюсам - функция пауэр банка