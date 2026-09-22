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Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold

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Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 4
Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 5
Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
  • Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723381
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, г.
331

Описание товара Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold

Эргономичным, прочным пластиковым корпусом, выполненным в оригинальном цветовом решении, отличается мобильный телефон BQ Tank Power 2430. Оснащен он цветным дисплеем диагональю 2.4" с разрешением 320х240 пикселей, выполнен по технологии TN. Имеет 32 Мб оперативной памяти. Поддерживаются карты памяти формата microSD. Имеется возможность установки мелодий MP3 на вызовы. Мобильный телефон BQ Tank Power 2430 имеет набор простых, необходимых функций, позволяющих всегда быть на связи. В трудные моменты можно воспользоваться 2 фонариками, громким динамиком. Функция Powerbank и литий-полимерная батарея емкостью 4000 мAч обеспечивают возможность заряжать другие мобильные устройства. В распоряжении пользователя имеются камера с разрешением 0.03 Мп, MP3 плеер, FM-радио, которое можно слушать без наушников, а также диктофон. Поддерживается технология Bluetooth версии 2.0.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичным, прочным пластиковым корпусом, выполненным в оригинальном цветовом решении, отличается мобильный телефон BQ Tank Power 2430. Оснащен он цветным дисплеем диагональю 2.4" с разрешением 320х240 пикселей, выполнен по технологии TN. Имеет 32 Мб оперативной памяти. Поддерживаются карты памяти формата microSD. Имеется возможность установки мелодий MP3 на вызовы. Мобильный телефон BQ Tank Power 2430 имеет набор простых, необходимых функций, позволяющих всегда быть на связи. В трудные моменты можно воспользоваться 2 фонариками, громким динамиком. Функция Powerbank и литий-полимерная батарея емкостью 4000 мAч обеспечивают возможность заряжать другие мобильные устройства. В распоряжении пользователя имеются камера с разрешением 0.03 Мп, MP3 плеер, FM-радио, которое можно слушать без наушников, а также диктофон. Поддерживается технология Bluetooth версии 2.0.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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