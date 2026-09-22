Мобильный телефон BQ 2010 Talkie Dark Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723379
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
351
Описание товара Мобильный телефон BQ 2010 Talkie Dark Blue
отовый телефон BQ 2010 Talkie выполнен в моноблочном корпусе синего цвета. Устройство поддерживает 2 SIM-карты. На экране диагональю 2 дюйма передается четкая цветная картинка. Одна из особенностей телефона – встроенная рация.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Количество SIM-карт
2
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Bluetooth
да
Развернуть
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
отовый телефон BQ 2010 Talkie выполнен в моноблочном корпусе синего цвета. Устройство поддерживает 2 SIM-карты. На экране диагональю 2 дюйма передается четкая цветная картинка. Одна из особенностей телефона – встроенная рация.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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