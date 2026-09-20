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Мобильный телефон Xenium X600 Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Xenium X600 Red

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Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 1
Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 2
Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 3
Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 4
Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 1
  • Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 2
  • Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 3
  • Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 4
  • Мобильный телефон Xenium X600 Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674259
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Характеристики

Бренд
XENIUM
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
809
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х5
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Xenium X600 Red

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X600 Red




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Характеристики
Бренд
XENIUM
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Развернуть
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
809
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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