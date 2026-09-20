Мобильный телефон Xenium X600 Red
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
809
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х5
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон Xenium X600 Red
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
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Теги товара: C 2 sim-картами, С большим экраном
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Развернуть
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
809
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором
Теги товара: C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором
Теги товара: C 2 sim-картами, С большим экраном
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