Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного общения и повседневного использования. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет легко соединяться с другими устройствами, такими как гарнитуры или автомобильные системы громкой связи. Однако в нем отсутствует поддержка Wi-Fi и GPS/Глонасс, что упрощает его использование и увеличивает время автономной работы. Одной из ключевых особенностей является влагоустойчивый корпус, что делает этот телефон устойчивым к неблагоприятным погодным условиям и случайным попаданиям влаги. Это обеспечивает дополнительную защиту и долговечность устройства. С диагональю экрана 2,4 дюйма и разрешением 320x240, телефон BQ предлагает четкое отображение информации, а легкий вес в 0,145 кг делает его портативным и удобным для ношения в кармане или сумке. Емкость аккумулятора составляет 2000 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вы также можете воспользоваться наличием камеры для съемки важных моментов. Телефон поддерживает две SIM-карты, что позволяет использовать несколько телефонных номеров одновременно, что особенно удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. В целом, кнопочный телефон BQ — это отличный выбор для любителей классических решений, ценящих удобство, надежность и базовую функциональность.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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