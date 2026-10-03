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Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE

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Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 1
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 2
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 3
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 4
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 5
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 6
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 7
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 8
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 9
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 10
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 11
Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 1
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 2
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 3
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 4
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 5
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 6
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 7
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 8
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 9
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 10
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 11
  • Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640649
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Характеристики

Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х3
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE

Nokia 110 – стильный и простой в использовании сотовый телефон с корпусом из прочного и практичного поликарбоната. Он работает в сетях 4G.

Отзывы о товаре Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Описание
Nokia 110 – стильный и простой в использовании сотовый телефон с корпусом из прочного и практичного поликарбоната. Он работает в сетях 4G.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон NOKIA 110 TA-1543 DS EAC PURPLE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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