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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black

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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Емкость аккумулятора
1600
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578206
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
122 х 59 х 15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black

Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
купил бате, второй месяц, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
кнопка sos вечер в кармане нажимается
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Но аккумулятор разряжен. Зарядил его не телефоном. Другим блоком питания. (Можно попробовать зарядник "лягушка".) Зарядился и работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный,громкий. заряд держит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Эржена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретен для пожилого человека.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2024
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
В целом устройство достаточно неплохое. Понравилось, приобретали на замену старенькой нокии. Очень лёгкий телефон, яркость экрана умеренная.



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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Габариты
122 х 59 х 15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений. Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Павел Ч.

Достоинства:


Комментарий:
купил бате, второй месяц, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
кнопка sos вечер в кармане нажимается
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Но аккумулятор разряжен. Зарядил его не телефоном. Другим блоком питания. (Можно попробовать зарядник "лягушка".) Зарядился и работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон классный,громкий. заряд держит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Эржена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретен для пожилого человека.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2024
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
В целом устройство достаточно неплохое. Понравилось, приобретали на замену старенькой нокии. Очень лёгкий телефон, яркость экрана умеренная.


Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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