Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Емкость аккумулятора
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 578206
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort оснащен 2 слотами под размещение карт мобильных операторов формата Mini-SIM и отдельным слотом для карты памяти. В устройстве установлен цветной 2-дюймовый дисплей. Матрица TN обеспечивает четкое красочное изображение. Крупные кнопки делают комфортным ввод мобильных номеров и текстовых сообщений.
Сотовый телефон BQ 2006 Comfort выполнен в моноблочном пластиковом корпусе. На тыловой панели расположен громкий динамик. С помощью камеры создаются фотографии и видеоролики. Для освещения в темноте предусмотрен фонарик. Прослушивать музыку позволяют проигрыватель MP3 и FM-радио. Съемный аккумулятор имеет энергоемкость 1600 мА*ч и заряжается через разъем USB Type-C.
Комментарий:
купил бате, второй месяц, полет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
Алексей Ш.
Достоинства:
Комментарий:
кнопка sos вечер в кармане нажимается
Источник: Яндекс Маркет
Игорь А.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Но аккумулятор разряжен. Зарядил его не телефоном. Другим блоком питания. (Можно попробовать зарядник "лягушка".) Зарядился и работает.
Источник: Яндекс Маркет
Михаил С.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный,громкий. заряд держит хорошо
Источник: Яндекс Маркет
Эржена Л.
Достоинства:
Комментарий:
Приобретен для пожилого человека.
Источник: Яндекс Маркет
Максим Л.
Достоинства:
Комментарий:
В целом устройство достаточно неплохое. Понравилось, приобретали на замену старенькой нокии. Очень лёгкий телефон, яркость экрана умеренная.
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Black
Достоинства:
Комментарий:
купил бате, второй месяц, полет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
кнопка sos вечер в кармане нажимается
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Но аккумулятор разряжен. Зарядил его не телефоном. Другим блоком питания. (Можно попробовать зарядник "лягушка".) Зарядился и работает.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный,громкий. заряд держит хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Приобретен для пожилого человека.
Достоинства:
Комментарий:
В целом устройство достаточно неплохое. Понравилось, приобретали на замену старенькой нокии. Очень лёгкий телефон, яркость экрана умеренная.