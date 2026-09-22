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Мобильный телефон Xenium X718 Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Xenium X718 Red

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Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 1
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 2
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 3
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 4
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 5
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 6
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 7
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 8
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 9
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 10
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 11
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 12
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 13
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 14
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 15
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 16
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 17
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 18
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 19
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Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 21
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 22
Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 1
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 2
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 3
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 4
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 5
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 6
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 7
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 8
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 9
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 10
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 11
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 12
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 13
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 14
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 15
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 16
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 17
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 18
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 19
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 20
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 21
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 22
  • Мобильный телефон Xenium X718 Red - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718529
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Характеристики

Бренд
XENIUM
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Встроенная память (мб)
0.3
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
809
Габариты
54.6x115.5x15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х7
Вес, г.
250

Описание товара Мобильный телефон Xenium X718 Red

Сотовый телефон Xenium X718 представлен в моноблочном пластиковом корпусе красного цвета. Устройство оснащено двумя слотами под установку карт формата Mini-SIM и слотом для карты расширения стандарта micro SD. На цветном дисплее TN диагональю 1.77" передается четкая насыщенная картинка. Крупные кнопки на клавиатуре обеспечивают удобный ввод телефонных номеров и сообщений. Камера на тыловой панели с разрешением 0.3 Мп делает фотографии и записывает видеоролики. С помощью интерфейса Bluetooth можно обмениваться файлами и подключать беспроводную гарнитуру. В телефоне есть FM-приемник для прослушивания радиостанций. Аккумулятор емкостью 1000 мА*ч гарантирует до 12 часов автономности мобильного устройства в режиме разговора. Симметричный разъем USB Type-C делает удобным подключение зарядного устройства.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X718 Red




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Характеристики
Бренд
XENIUM
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Встроенная память (мб)
0.3
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
809
Габариты
54.6x115.5x15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Xenium X718 представлен в моноблочном пластиковом корпусе красного цвета. Устройство оснащено двумя слотами под установку карт формата Mini-SIM и слотом для карты расширения стандарта micro SD. На цветном дисплее TN диагональю 1.77" передается четкая насыщенная картинка. Крупные кнопки на клавиатуре обеспечивают удобный ввод телефонных номеров и сообщений. Камера на тыловой панели с разрешением 0.3 Мп делает фотографии и записывает видеоролики. С помощью интерфейса Bluetooth можно обмениваться файлами и подключать беспроводную гарнитуру. В телефоне есть FM-приемник для прослушивания радиостанций. Аккумулятор емкостью 1000 мА*ч гарантирует до 12 часов автономности мобильного устройства в режиме разговора. Симметричный разъем USB Type-C делает удобным подключение зарядного устройства.
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Отзывы


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