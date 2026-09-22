Мобильный телефон Maxvi B6ds up Red
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729468
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1450
Время работы в режиме ожидания
288
Габариты
123х58х15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х9
Вес, г.
400
Описание товара Мобильный телефон Maxvi B6ds up Red
Это улучшенная версия модели Maxvi B6ds. У Maxvi B6ds up увеличена ёмкость аккумулятора (до 1450 mAh), благодаря чему обеспечена надежная связь до 285 часов в режиме ожидания и до 13 часов в режиме непрерывных разговоров. Также привычный разъём для зарядки Micro-USB заменён на более универсальный стандарт Type-C.
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Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.2
Разрешение экрана
220x176
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1450
Время работы в режиме ожидания
288
Габариты
123х58х15 мм
Страна производитель
Китай
Это улучшенная версия модели Maxvi B6ds. У Maxvi B6ds up увеличена ёмкость аккумулятора (до 1450 mAh), благодаря чему обеспечена надежная связь до 285 часов в режиме ожидания и до 13 часов в режиме непрерывных разговоров. Также привычный разъём для зарядки Micro-USB заменён на более универсальный стандарт Type-C.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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