Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2005 Disco Red
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и практичность. Яркий красный цвет корпуса придаёт телефону стильный и современный вид. Созданный в форм-факторе моноблока, этот телефон удобно лежит в руке и легко помещается в карман благодаря своим компактным габаритам. Телефон оснащён 2-дюймовым экраном, который обеспечивает хорошую читаемость информации при использовании устройства. Благодаря поддержке Bluetooth вы можете легко подключать гарнитуры и обмениваться файлами с другими устройствами, что делает использование телефона ещё более удобным в повседневной жизни. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является мощный аккумулятор ёмкостью 1600 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без подзарядки. Это особенно важно для пользователей, которым необходимо оставаться на связи в течение всего дня. Телефон BQ поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет совмещать личные и рабочие контакты без необходимости носить с собой два устройства. Отсутствие Wi-Fi и GPS делает этот телефон максимально простым в использовании, сосредотачивая внимание на главных функциях связи. Вес телефона составляет всего 165 грамм, что делает его весьма лёгким и удобным в повседневной эксплуатации. Если вы ищете надёжный кнопочный телефон с базовым функционалом и долгим временем автономной работы, BQ станет отличным выбором.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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