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Мобильный телефон Maxvi B231 Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон Maxvi B231 Black

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Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 1
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 2
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 3
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 4
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 5
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 6
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 7
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 8
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 9
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 10
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 11
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 12
Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 5
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 6
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 7
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 8
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 9
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 10
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 11
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 12
  • Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613034
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114.5x14.5x59 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Maxvi B231 Black

Сотовый телефон Maxvi B231 создан специально для того, чтобы оставаться на связи с близкими и наслаждаться комфортным времяпрепровождением за любимыми развлечениями. Мощный аккумулятор емкостью 1400 мАч не нуждается в плановой подзарядке на протяжении 240 часов при работе в режиме ожидания. MP3-плеер и FM-тюнер придутся как нельзя кстати для прослушивания любимых треков, а основная камера поможет сделать памятные снимки в кругу друзей. Чтобы расширить объем встроенной памяти, достаточно установить microSD-карту в соответствующий слот сотового телефона Maxvi B231. Даже пожилые люди оценят удобство и комфорт при регулярном использовании этого помощника, ведь он предусмотрительно оснащен большими кнопками, громким динамиком и понятным интерфейсом. Трансляция всех необходимых данных производится на 2.31-дюймовый цветной дисплей.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Maxvi B231 Black

Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон для пожилых людей. Заказывала для мамы. Ей все нравится. Кнопки и экран большие. Звук громкий. По сути больше ничего и не надо. Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подарили бабушке.Она довольна.Пока работает.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.31
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114.5x14.5x59 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Maxvi B231 создан специально для того, чтобы оставаться на связи с близкими и наслаждаться комфортным времяпрепровождением за любимыми развлечениями. Мощный аккумулятор емкостью 1400 мАч не нуждается в плановой подзарядке на протяжении 240 часов при работе в режиме ожидания. MP3-плеер и FM-тюнер придутся как нельзя кстати для прослушивания любимых треков, а основная камера поможет сделать памятные снимки в кругу друзей. Чтобы расширить объем встроенной памяти, достаточно установить microSD-карту в соответствующий слот сотового телефона Maxvi B231. Даже пожилые люди оценят удобство и комфорт при регулярном использовании этого помощника, ведь он предусмотрительно оснащен большими кнопками, громким динамиком и понятным интерфейсом. Трансляция всех необходимых данных производится на 2.31-дюймовый цветной дисплей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон для пожилых людей. Заказывала для мамы. Ей все нравится. Кнопки и экран большие. Звук громкий. По сути больше ничего и не надо. Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подарили бабушке.Она довольна.Пока работает.


Мобильный телефон Maxvi B231 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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