Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 3598 Barrel XXL Black/Silver
Представляем мобильные телефоны BQ — надежные и функциональные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит практичность и простоту использования. Эти телефоны выполнены в строгом черном цвете с элегантным пластиковым корпусом, который обеспечивает легкость и долговечность. Основные характеристики телефона включают наличие двух SIM-карт, что позволяет легко переключаться между разными операторами или тарифами. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, с диагональю 3,5 дюйма, устройство предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям благодаря интуитивно понятной кнопочной навигации. Телефон оснащен основной камерой, позволяющей запечатлеть важные моменты, в то время как фронтальная камера отсутствует. Среди дополнительных возможностей устройства — наличие Bluetooth для передачи данных и подключения беспроводных устройств. Однако подключение к интернету через Wi-Fi не предусмотрено. Аккумулятор Li-Ion с емкостью 1800 мАч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный порт USB Type-C, обеспечивая комфортное и быстрое подключение. Дополнительные функции включают диктофон для записи голосовых заметок и фонарик для освещения в темное время суток. Для любителей музыки предусмотрен стандартный аудиовыход 3,5 мм, что позволяет подключать большинство наушников и наслаждаться любимыми треками. Телефон BQ — это практичное решение для тех, кто ищет простой, но функциональный мобильный телефон для ежедневного использования.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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