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Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage

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Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage - фото 1
Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
2500
  • Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258688
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
нет
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
133,2 х 59,9 х 17,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Camouflage

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Динамик громкий, все работает. Цвет нужен был именно хаки зелёный, пришёл синий, за это снизил звезду
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный телефон, функции свои выполняет
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
Неудобное место под сим карты. Хороший встроенный фонарик. Для позвонить проблем нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала сыну в армию. Вроде все ок
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Норм телефон, заряда хватает на 2 недели. Просто звонилка
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Минусы для меня: динамик один большой на задней части, надо телефон разворачивать, экран царапается от любого контакта, крепление крышки слабовато, одна защёлка отлетела с первого открытия, нет т9, краска с корпуса стирается быстро. Нет игр )) Короче суровая звонилка не более.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
покупал сыну в армию. при проверке сказал что проверку прошел и сыну понравился. так что советую.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Цветенко А.

Достоинства:


Комментарий:
брал племяннику в армию, отлично работает, батарею держит отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, удобный. Брал отцу на работу - аппаратом доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный динамик, специально брали мужу, он недослышивает
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
для армейки то что нужно. радио приемник просто супер. работает без симки. звук громкий. фонарь светит хорошо. в руке лежит удобно. можно иметь просто как радио с фонарём . однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала сыну в армию. Работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
норм. не первый такой телефон
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, фонарь просто супер
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Динара К.

Достоинства:


Комментарий:
отличается как внешне,так и интерфейсом от телефона,купленного в магазине.Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Александра Х.

Достоинства:


Комментарий:
В целом всё как заявлено, но есть один минус- слабый микрофон. Когда тихо говоришь, плохо тебя слышно
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Андрей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
для тех кому нужна только звонилка оптимально + фонарик. минус радио можно слушать через динамик или я не разобрался как подключить наушники.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
заказал второй,первый проработал 3года.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Купила мужу на рыбалку взамен утопленного. Хороший телефон, всё работает. Упакован хорошо. Пришёл быстрее заявленого срока.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Плохой внутренний динамик. Приходиться прислушиваться, чтоб услышать собеседника
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Что хотели, то и получили, только для звонков, слышно хорошо и мне и собеседнику. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Данил А.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой телефон, надёжный и крепкий, главное в воду не ронять.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Евгений Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный громкий ничего лишнего.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Радио лобаед достаточно громко, и пока телефон оставляет приятные впечатления



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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
нет
Bluetooth
нет
Развернуть
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
133,2 х 59,9 х 17,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Динамик громкий, все работает. Цвет нужен был именно хаки зелёный, пришёл синий, за это снизил звезду
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный телефон, функции свои выполняет
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
Неудобное место под сим карты. Хороший встроенный фонарик. Для позвонить проблем нет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала сыну в армию. Вроде все ок
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Норм телефон, заряда хватает на 2 недели. Просто звонилка
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Минусы для меня: динамик один большой на задней части, надо телефон разворачивать, экран царапается от любого контакта, крепление крышки слабовато, одна защёлка отлетела с первого открытия, нет т9, краска с корпуса стирается быстро. Нет игр )) Короче суровая звонилка не более.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
покупал сыну в армию. при проверке сказал что проверку прошел и сыну понравился. так что советую.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Цветенко А.

Достоинства:


Комментарий:
брал племяннику в армию, отлично работает, батарею держит отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, удобный. Брал отцу на работу - аппаратом доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный динамик, специально брали мужу, он недослышивает
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
для армейки то что нужно. радио приемник просто супер. работает без симки. звук громкий. фонарь светит хорошо. в руке лежит удобно. можно иметь просто как радио с фонарём . однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала сыну в армию. Работает. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
норм. не первый такой телефон
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, фонарь просто супер
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Динара К.

Достоинства:


Комментарий:
отличается как внешне,так и интерфейсом от телефона,купленного в магазине.Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Александра Х.

Достоинства:


Комментарий:
В целом всё как заявлено, но есть один минус- слабый микрофон. Когда тихо говоришь, плохо тебя слышно
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Андрей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
для тех кому нужна только звонилка оптимально + фонарик. минус радио можно слушать через динамик или я не разобрался как подключить наушники.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
заказал второй,первый проработал 3года.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Купила мужу на рыбалку взамен утопленного. Хороший телефон, всё работает. Упакован хорошо. Пришёл быстрее заявленого срока.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Плохой внутренний динамик. Приходиться прислушиваться, чтоб услышать собеседника
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Что хотели, то и получили, только для звонков, слышно хорошо и мне и собеседнику. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Данил А.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой телефон, надёжный и крепкий, главное в воду не ронять.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Евгений Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный громкий ничего лишнего.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Радио лобаед достаточно громко, и пока телефон оставляет приятные впечатления


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