Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Количество SIM-карт
4
Цвет
красный
Емкость аккумулятора
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723383
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2453 Quattro Red
Сотовый телефон BQ 2453 Quattro поддерживает одновременную установку до четырех карт разных мобильных операторов связи: 2 формата Mini-SIM и 2 Micro-SIM. В устройстве есть слот под размещение карты памяти micro SD объемом до 64 ГБ. Телефон выполнен в моноблочном пластиковом корпусе красного цвета. Благодаря скошенным граням и весу 87 г его удобно держать в руке.
На цветном 2.4-дюймовом дисплее передается четкая контрастная картинка. Для прослушивания музыки реализованы плеер MP3 и FM-проигрыватель. Модуль Bluetooth предоставляет возможность беспроводного обмена файлами между устройствами. Яркий фонарик освещает пространство в темноте. В телефоне BQ 2453 Quattro установлен съемный аккумулятор емкостью 1200 мА*ч.
Сотовый телефон BQ 2453 Quattro поддерживает одновременную установку до четырех карт разных мобильных операторов связи: 2 формата Mini-SIM и 2 Micro-SIM. В устройстве есть слот под размещение карты памяти micro SD объемом до 64 ГБ. Телефон выполнен в моноблочном пластиковом корпусе красного цвета. Благодаря скошенным граням и весу 87 г его удобно держать в руке.
На цветном 2.4-дюймовом дисплее передается четкая контрастная картинка. Для прослушивания музыки реализованы плеер MP3 и FM-проигрыватель. Модуль Bluetooth предоставляет возможность беспроводного обмена файлами между устройствами. Яркий фонарик освещает пространство в темноте. В телефоне BQ 2453 Quattro установлен съемный аккумулятор емкостью 1200 мА*ч.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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